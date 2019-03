Eigene Hymne aufs Brezelfest

Speyer.Dank sehr vieler ehrenamtlicher Kräfte stemmt der auf 618 Mitglieder angewachsene Verkehrsverein nicht nur das sechstägige Brezelfest, sondern organisiert auch den Sommertagszug – dieses Jahr am Sonntag, 31. März – und betreut bereits seit 30 Jahren das mittelalterliche Areal Judenhof sowie das Museum Schpira.

Vorsitzender Uwe Wöhlert war es bei der Mitgliederversammlung im Augustinersaal der Sparkasse Vorderpfalz deshalb ein Anliegen, seinen Vorstands- und Beiratskollegen sowie dem großen Helferteam zu danken. Zum Schluss hatte der Verkehrsvereinschef noch ein Bonbon parat: Rüdiger Kiktenko kredenzte die von ihm auf Wöhlerts Wunsch hin geschriebene Brezelfest-Hymne, am Keyboard begleitet von Udo Sailer. Da das Duo für die Premiere des Brezelfest-Songs von den mehr als einhundert Mitgliedern mit Standing Ovations gefeiert wurde, gab es zum krönenden Abschluss noch eine Zugabe und so erneut die Möglichkeit, aus vollem Herzen den eingängigen Refrain mitzusingen.

Eine Premiere gab es auch schon zu Beginn der Versammlung, zu der Wöhlert neben den Ehrenmitgliedern Joachim Bechmann, Fritz Hochreither, Anton Morgenstern und Manfred Ruhl mehrere Ratsmitglieder begrüßte. Seit zehn Jahren Mitglied des Verkehrsvereins, sprach Stefanie Seiler erstmals als Oberbürgermeisterin ein Grußwort und sagte ihre weitere Unterstützung zu, da der Verkehrsverein erheblich zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitrage.

Sommertagsumzug beliebt

Als Hausherr zeigte sich Direktor Oliver Kolb spendabel und überreichte für die 190 Jahre alte Sparkasse Wöhlert zur Finanzierung künftiger Aktivitäten einen Scheck in Höhe von 1900 Euro. Darüber freute sich ganz besonders Schatzmeister Steffen Kühn, der in seinem Kassenbericht offenlegte, wie ein Überschuss von knapp 17 000 Euro erwirtschaftet wurde. Von einem guten Geschäftsjahr sprach auch Claus Rehberger, der Geschäftsführer des Verkehrsverein Veranstaltungsunternehmens. Weiterhin steigender Beliebtheit erfreue sich der Sommertagszug, für den die Frauengemeinschaft St. Otto nochmals die Stecken bastelte. Für diese Aufgabe werde eine neue Helfergruppe gesucht, erklärte Rehberger. Beim Brezelfest habe sich die Umgestaltung des Festplatzes durch die Marktmeister Franz Hammer und Jürgen Neubeck bewährt. Der Geschäftsführer dankte ausdrücklich allen Helfern und betonte: „Ohne den Einsatz der vielen Ehrenämtlern wäre das Brezelfest nicht zu stemmen!“

Das 81. Brezelfest (im 108. Jahr nach Vereinsgründung 1910) nahm natürlich auch im Jahresbericht von Uwe Wöhlert, im fünften Jahr an der Vereinsspitze, breiten Raum ein. Der auf Donnerstag vorverlegte Eröffnungstag komme bei den Schaustellern gut an und sei inzwischen allen Speyerern bekannt. Auch der Vorsitzende fand lobende Worte für die Platzumgestaltung und „den Mut der Marktmeister“. Lob zollte Wöhlert ebenso dem Dirndl-Komitee (Christiane Köhler, Bernd Kopietz, Thomas Zander, Franz Hammer und dem Chef Anton Morgenstern) für die Organisation der Riesenbrezel bei der 872 Menschen auf der unteren Domwiese die Brezel formten und danach zum Festplatz strömten. Das, so Wöhlert, „nicht wiederholbare, Bild der Aktion“ mit Festplatz und Dom im Hintergrund ist bestellbar beim Fotografen Roland Brönner als Poster. Auch ökumenische Andacht am Sonntagmorgen im Festzelt, Straßenlauf und Umzug am Nachmittag sowie der montägliche Frühschoppen mit der Bildversteigerung von Round Table 63 trugen wesentlich zum Gelingen bei.

Zum Abschluss am Dienstag wird auch in diesem Jahr wieder ein Feuerwerk den Himmel über Festplatz und Domgarten erhellen. Gefeiert wird das größte Volksfest am Oberrhein diesmal vom Freitag, 11., bis Mittwoch, 16. Oktober. Am Samstagabend wird eine neue Brezelkönigin gewählt: Nach zweijähriger Amtszeit gibt Laura I. das Zepter weiter. Ab Samstag, 30. März, können sich Kandidatinnen über die Homepage registrieren lassen, teilte Schriftführerin Christiane Köhler mit. ws

Info: Ein Zeitraffer-Video der Riesenbrezel gibt’s unter www.verkehrsverein-speyer.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.03.2019