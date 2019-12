Ein beeindruckendes Zeichen für den Frieden

Speyer.Über 1000 Pfadfinder feierten gemeinsam in einem ökumenischen Gottesdienst in der Gedächtniskirche die Aussendung des Friedenslichtes aus Betlehem. „Das Friedenslicht ist jedes Jahr ein besonderes Highlight zum Jahresende in unseren Pfadfinderverbänden“, erklärt Sophie Malthaner, die Diözesanvorsitzende der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. „Auch dieses Jahr war es wieder beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen zusammengekommen sind, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen.“

Das Friedenslicht wird im Bistum alljährlich als ökumenisches Gemeinschaftsprojekt von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), dem Verband Christlicher Pfadfinder Rheinland-Pfalz/Saar sowie dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Wien abgeholt und in die Domstadt gebracht, um es dort zu verteilen. „Vor Ort in Wien ist es immer wieder ein Gänsehautmoment, so viele Pfadfinder aus der ganzen Welt zu treffen“, berichtet Katharina Plöger, Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Friedenslicht.

Weiter zu den Dominikanerinnen

Aus dem Bezirk Saarpfalz reisten in diesem Jahr als Teil der „Partnerschaft für Demokratie“ gleich 180 Pfadfinder nach Speyer, um das Licht zu empfangen und es anschließend unter anderem ins Dominikanerinnenkloster in Speyer zu bringen. Gefördert wird die Aktion der DPSG Saarpfalz vom Bundesprogramm „Demokratie leben“. Das Friedenslicht ist eine Initiative des Österreichischen Rundfunks. In Deutschland wird das Licht als Gemeinschaftsaktion der Ringverbände der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands und des Verbandes Deutscher Altpfadfindergilden seit 1986 weitergeben.

Die DPSG gehört mit 2700 Mitgliedern zu den größten katholischen Jugendverbänden im Bistum Speyer. Bundesweit erleben rund 95 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen in der DPSG das Abenteuer Pfadfinden. Die Mitglieder lernen, aufrichtig und engagiert ihr Leben und ihr Umfeld zu gestalten. zg

