Ein bisschen Alltag kehrt jetzt wieder ein

Speyer.In dieser Woche kehrten auch am einzigen Mädchengymnasium in Speyer die Schülerinnen der älteren Jahrgangsstufen zurück in die Schule. Die Schule hat uns einige Eindrücke aus dem Gymnasium übermittelt, das in kirchlicher Trägerschaft ist und auch von zahlreichen Schülerinnen von der badischen Rheinseite besucht wird.

„Zuerst durften die zehnten, elften und zwölften Klassen wieder zurück in den Unterricht. Dennoch ist deswegen nicht alles beim Alten: Die Lerngruppen wurden aufgeteilt, um in den Klassensälen ausreichend Abstand zwischen den Schülerinnen herstellen zu können“, heißt es in der Mitteilung der Schule. Auch am Edith-Stein-Gymnasium (ESG) sieht man die Schülerinnen mit dem unverzichtbaren Mund-Nasen-Schutz. Betritt man das Gebäude, stehen automatische Hand-Desinfektionsgeräte bereit. Der Boden ist mit Markierungen beklebt, die an die Abstände erinnern. In den Fluren sorgen Absperrbänder und neu arrangierte Tische für sichere Distanz.

„Das war zunächst ganz schön ungewohnt“, berichtet Louisa aus der elften Jahrgangsstufe und zeigt auf den langen Flur. „Normal sitzen wir hier in den Freistunden, reden und lernen zusammen. Jetzt sind dort kleinere Tische, an denen man nur alleine sitzen darf.“ Aber das habe auch Vorteile: „Man kann sich besser konzentrieren.“ Da stimmt auch Felicia zu: „Das Lernen von zuhause aus hat zwar funktioniert, aber es ist doch etwas ganz anderes, denn man kann Fragen und Unklarheiten vor Ort einfach schneller klären!“ Antonia (MSS11) hält fest: „Mir haben die sozialen Kontakte gefehlt. Jetzt sehe ich endlich auch wieder meine Freundinnen!“

Lehrer begrüßen die Präsenz

Auch Lehrer Philipp Lutz kehrt gerne an die Schule zurück: „Ich freue mich, dass wir endlich wieder gemeinsam vor Ort in der Schule lernen können.“ Hannah Merz unterrichtet unter anderem Englisch: „Vor allen Dingen in den Fremdsprachen gibt es zwar gute Möglichkeiten, um auch digital an der Aussprache zu feilen. Aber es geht doch nichts über die direkte Kommunikation.“

Andrea Brönner ist Vertreterin des Schulelternbeirats und zeigt sich zufrieden: „Es war beruhigend, dass sich die Schule so intensiv auf die Öffnung vorbereitet hat.“ Sie ergänzt: „Im Homeschooling durften wir erfahren, wie toll man sich um unsere Mädchen kümmert. Und wir konnten eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülerinnen sowie zwischen Eltern und Schulleitung beobachten.“

Auch Schulleiter Dr. Andreas Kotulla freut sich über die langsame Rückkehr zur Normalität. Er blickt auf arbeitsreiche Wochen zurück: „Dank gebührt vor allen Dingen unseren Lehrkräften, die sehr flexibel auf immer neue Situationen reagiert haben.“ Das gelte vor allen Dingen für die zwangsweise „Umgestaltung“ des Schulhauses: „Was unsere Verantwortlichen hier geleistet haben, ist aller Ehren wert!“ Auch Brönner lobt das Miteinander. zg

