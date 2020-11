Ein Format für Jüngere

Speyer.Die Stelle für Berufungspastoral im Bistum feiert am Samstag, 7. November, um 19.30 Uhr in der Krypta des Speyerer Doms den zweiten „Seekme!“-Jugendgottesdienst. Laut Kaplan Matthias Schmitt ist „Such mich!“ eine neue Art von Gottesdienst für junge Menschen. „Jugendliche sind auf der Suche nach ihrem Platz im Leben und vielleicht auch auf der Suche, was Gott mit ihrem Leben vorhat. ‚Seekme!‘ möchte bei dieser Suche helfen“, so beschreibt Schmitt die Sache.

Einen besonderen Akzent wird auf den modernen Lobpreis an diesem Abend gelegt, einem Musik- und Gebetsstil, der immer mehr Zuspruch von Christen aus allen Konfessionen findet. Die musikalische Gestaltung übernimmt die geistliche Gemeinschaft „Jugend 2000“. Die Domkrypta wird in ein Lichtermeer getaucht werden, um den ältesten Teil des Domes besonders hervorzuheben. Predigen soll Thomas Tussing von der Gemeinschaft „Chara“ aus Gerbach.

Resonanz war enorm

Die Premiere feierte der Jugendgottesdienst Anfang Oktober. „Die Resonanz war enorm, sowohl vor Ort als auch über den Livestream“, zieht Sandra Petrollo-Shahtout, Referentin in der Berufungspastoral, ihr Fazit zum ersten Gottesdienst. „Bis heute haben über 1200 Menschen den gesamten Gottesdienst auf Youtube und Facebook angeklickt und die Predigt angesehen. Das motiviert für den nächsten Gottesdienst.“

Die Jugendgottesdienste werden in der Regel immer am ersten Samstag im Monat um 19.30 Uhr stattfinden und dauern etwa eine Stunde. „Zunächst wollen wir vor Ort junge Menschen aus der Region ab 13 Jahren ansprechen. Weiter sollen die Gottesdienste ins Internet über den Youtube-Kanal des Bistums Speyer übertragen werden, sodass viele Menschen über Speyer hinaus mitfeiern können“, beschreibt Tussing die Zielgruppe, dessen geistliche Gemeinschaft „Chara“ die Licht- und Tontechnik übernehmen wird.

Das Team freut sich über junge Menschen, die an diesem Abend kommen. Der Einlass zum Gottesdienst beginnt um 19.15 Uhr über das Nordportal des Domes. Die vorherige Anmeldung unter www.berufungspastoral-speyer.de ist nötig. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.11.2020