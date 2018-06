Ein Kleinod zum Baden, Schwimmen und Erholen

Anzeige

Speyer.Die Zukunft des Russenweihers liegt den Speyerern am Herzen. Die Resonanz auf die Informationsveranstaltung am Samstagnachmittag in der Auferstehungskirche am Renngraben hat das deutlich gemacht. Vertreter der Universität Koblenz-Landau präsentieren die Fakten zur Gewässeranalyse, die Bürger diskutierten das weitere Verfahren. In einem waren sich alle einige: Eine Bebauung soll es nicht geben.

„Verfüllen will den Russenweiher niemand – und das ist auch kein Plan, den wir verfolgen“, stellte Nachhaltigkeitsmanagerin Sandra Gehrlein fest. Die gleiche Richtung verfolgten die Vertreter von Angelsportvereinen und Bürger, was die weitere Vorgehensweise betrifft. An Stellwänden wurden die Meinungen festgeheftet.

Eindeutig zu erkennen waren die Wünsche der Anwesenden: Baden, schwimmen, erholen – das sind die Komponenten, nach denen den meisten der Sinn steht bezüglich des weiteren Nutzens des Russenweihers. Auch das Angeln wurde genannt. Dass das stehende Gewässer ein Kleinod ist, wurde ebenfalls mehrfach erwähnt. „Es ist super, dass so viele gekommen sind, um mitzureden“, freute sich Gehrlein über die Anwesenheit von rund 100 Teilnehmern. Von Prof. Dr. Rolf Schulz und seinem Team der Uni Landau erfuhren diese vom aktuell ungefährdeten Zustand des Russenweihers.