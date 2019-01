Ein komischer Schrecken

Speyer.Eine Eigenproduktion des Zimmertheaters Speyer, Flachsgasse 3, Im Kulturhof, mit dem Titel „Indien“ kommt am Donnerstag, 18. Januar, auf die Bühne.

In dieser Komödie zeigen uns unter der Regie von Monika-Margret Steger die Protagonisten Markus Maier, Timo Effler und Björn Klumpp ein Wunderwerk des komischen Schreckens, kurz eine Monsterkomödie, heißt es in einer Pressemitteilung des Zimmertheaters. Weitere Termine am Freitag, 19., 25. und 26. Januar.

Verkauf und Reservierung im Spei´rer Buchladen, Korngasse 17 oder unter der Telefonnummer 06232/7 20 18. Die Karten kosten 18 Euro, für Schüler und Studenten 12 Euro. Gekaufte Karten können nicht zurückgenommen werden. zg

