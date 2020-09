Ein Mann mit Geschichten

Das Archivfoto von 2013 zeigt Thomas Duttenhoefer bei einem Besuch in Speyer. © Venus

Speyer.Der 1950 in Speyer geborene und heute auf der Darmstädter Rosenhöhe lebende Bildhauer Thomas Duttenhoefer gehört zu den renommiertesten Vertretern seines Faches in Deutschland. Von seiner Speyerer Kindheit bis in die Darmstädter Gegenwart reichen auch die soeben in Buchform veröffentlichten Erinnerungen aus sieben Jahrzehnten, die der Künstler unter dem Titel „Erinnerungssplitter“ anlässlich seines 70. Geburtstages vorgelegt hat.

In anekdotischer Form blickt Duttenhoefer darin auf Erlebnisse zurück, die ihm vor allem, aber nicht nur, aus seinen Jugendjahren in Speyer in Erinnerung geblieben sind. Seine eher beiläufig erzählten launigen Geschichten geben den erinnernden Blick frei auf Menschen, die man heute noch aus der großen und kleinen Geschichte kennt sowie auf Originale, die einst das Stadtbild seiner Heimaten Speyer,Wiesbaden und Darmstadt mitprägten.

Innerhalb der Ausstellung „Thomas Duttenhoefer – Werkschau“, die zurzeit in der Städtischen Galerie und im Kunstverein Speyer anlässlich seines 70. Geburtstages zu sehen ist (wir berichteten), wird die vom Publizisten Oliver Bentz herausgegebene und mit Abbildungen von graphischen Arbeiten Thomas Duttenhoefers angereicherte Publikation am Mittwoch, 7. Oktober, um 19 Uhr, im Kulturhof Flachsgasse in Anwesenheit des Herausgebers und des Künstlers vorgestellt werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.09.2020