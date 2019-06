Ein Ozean an Gefühlen

Von Festivalleiterin Yvonne Moissl als südkoreanische Starpianistin angekündigt, hält sich Younee (Bild) am Flügel zurück. Die zart wirkende junge Frau klagt über akute Beschwerden an der Halswirbelsäule. Besonders die Einsatzfähigkeit der rechten Hand ist davon beeinträchtigt. Oftmals spielt Younee weite Passagen nur mit links; vorsichtig tastet sie sich an die Musik heran. Fragile Balladen,

...