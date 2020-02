Ein ruheloser Geist auf der Suche nach Heimat

Speyer.Heute hier, morgen dort: Wer im digitalen Zeitalter mithalten will, ist mobil, ist mit seinem Laptop heute in Frankfurt und morgen in Paris. Doch Globetrotter und unruhige Geister gab es zu allen Zeiten. Der berühmte Schriftsteller Clemens Brentano war immer unterwegs, lebte und arbeitete fast überall in Deutschland. Was war für ihn „Heimat“?

Die Ausstellung „Clemens Brentanos Heimaten. Zwischen unbehaustem Leben und der Suche nach einem festen Ort“ zeichnet seinen Lebensweg und seine Reisen nach. Die Eröffnung findet am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr im Landesbibliothekszentrum/Pfälzische Landesbibliothek in Speyer statt. Den Einführungsvortrag hält Dr. Armin Schlechter, Leiter Sammlungen Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei.

Der 1778 in Ehrenbreitstein geboren Clemens Brentano, ein Enkel der Schriftstellerin Sophie von La Roche, lebte an verschiedenen Orten überall in Deutschland, nur selten fühlte er sich heimisch. Auch Frankfurt am Main, der Wohnort seiner Familie, spielte für ihn keine große Rolle, zumal seine Mutter 1793 starb. Bereits seine von ihm als bedrückend empfundene Erziehungszeit und die spätere universitäre Ausbildung fanden in verschiedenen Städten statt – darunter Koblenz, Heidelberg und Mannheim, Bonn, Halle, Jena und Göttingen. Diese „Heimatlosigkeit“ setzte sich auch im Erwachsenenalter fort, obwohl Clemens Brentano sich seine Lebensstationen vergleichsweise frei wählen konnte.

Reisen verbanden die Städte, in denen sich der Schriftsteller vor-übergehend niederließ. Eine entscheidende Rolle bei der Ortswahl spielten die persönlichen Kontakte und Netzwerke, aber auch literarische Projekte. Nach seiner Wende zu einem streng ausgelegten Katholizismus im Jahr 1817 fand er in der Orientierung auf das himmlische Jerusalem eine Heimat. Die von einem Katalog begleitete Ausstellung stellt auf der Grundlage der Biografie von Clemens Brentano eine Topographie seines Lebens vor. zg

