Ein Urgestein im Dienst an den Speyerern

Speyer.Ein Urgestein der Speyerer Feuerwehr wechselt vom aktiven Dienst in die Ehrenabteilung: Ulrich Horst scheidet nach 43 Jahren aus.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann hoben den bemerkenswerten Einsatz von Hauptbrandmeister Ulrich Horst hervor und bedankten sich für seinen langjährigen Dienst an den Bürgern der Stadt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnte die Entpflichtung aus dem aktiven Dienst nur im kleinen Kreis durchgeführt werden. „Das holen wir bald in einem würdigen Rahmen nach, sobald es die Situation zulässt“, betonte Peter Eymann.

Er nannte die wichtigsten Daten von Ulrichs Laufbahn: am 4. Oktober 1977 Eintritt in die Feuerwehr, 1991 Beförderung zum Brandmeister und Bestellung zum Gruppenführer, 1995 Beförderung zum Oberbrandmeister und Bestellung zum Zugführer und schließlich 1998 Beförderung zum Hauptbrandmeister. Horst Ulrich ist nun das zweite Speyerer Feuerwehr-Urgestein, dessen Ehrung aufgrund von Corona nicht in einem würdigen Rahmen stattfinden konnte.

Da sein Zug 3 wegen der Schutzmaßnahmen nicht anwesend sein durfte, stellte sich eine Abordnung des Zuges mit zwei Transparenten und der Aufschrift „Danke Horst“ vor den Hallentoren auf. Für Standing Ovations durften sie kurz mit in die Fahrzeughalle. „Diese zwei Worte – Danke Horst – drücken deutlich aus, was für ein besonderer Mensch Horst ist und als Führungskraft war“, so seine Kameraden.

Horst Ulrich bedankte sich herzlich bei den Anwesenden – für ihn sei dies ein sehr bewegender Moment. „Es war mir eine Ehre, für die Bürger der Stadt Speyer da gewesen zu sein“, sagte Horst Ulrich sichtlich gerührt. Er wechselt nun in die Ehrenabteilung und bleibt somit der Wehr und der Stadt Speyer beratend erhalten. zg

