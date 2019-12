Ein Weg, aber drei Entwürfe

Speyer.Die Bundesstraße 39 bildet in Speyer-Süd eine Barriere. Bisher gibt es für Fußgänger und Fahrradfahrer, die von einem Teilgebiet in das andere gelangen wollen, zwei Unterführungen und die Brücke am Closweg. Das soll anders werden: Ein Steg beim Neubaugebiet des Priesterseminars über die vielbefahrene Straße könnte Abhilfe schaffen und die Trennung abschwächen. Beim Projekt „Soziale Stadt Speyer-Süd“ wurden drei Entwürfe erstellt.

Mit dem Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ ist es möglich, auf den Wunsch der Bewohner nach einer besseren Anbindung in Speyer-Süd zu reagieren. Der Steg über die B 39 wären dann nach dem Platz der Stadt Ravenna das zweite bauliche Projekt, bei dem sich die Menschen im Quartier aktiv einbringen können. Wie dieser Steg, der zwischen der Remlingstraße und der Paul-Egell-Straße liegen soll, aussehen könnte, präsentierten jetzt die Planungsbüros „Dr. Schütz Ingenieure“, „Schlaich Bergermann Partner“ und „Bollinger + Grohmann“ mit ihren Modellen. Ihre Entwürfe wurden vom Gestaltungsbeirat in die engere Auswahl genommen.

Einfach ist die Planung nicht: „Abgesehen davon, dass wir unterirdische Öl- und Gashochdruckleitungen berücksichtigen müssen“, beschreibt Projektleiter Steffen Schwendy, „soll der Steg auch barrierearm ausgebildet werden, aber es gibt nicht genügend Platz für Rampen.“ Eine Herausforderung für die Planungsteams ist zudem, dass bei der Zuständigkeit für Bundesstraßen auch der Landesbetrieb Mobilität als verantwortliche Behörde das Einverständnis erklären muss.

Die Wortmeldungen reichten von Lob bis Kritik an den Entwürfen. Einmal war das Seilnetzgeländer zu offen, es fehlten auch die Treppenabgänge. Eine andere Variante wirkte auf die Besucher als zu lang, wurde aber mit der geringen Steigung für Rollstuhlfahrer begründet. Auch Lärmschutzaspekte wurden bewertet und für gut geheißen. Es gab aber auch Bürger, die das Projekt komplett ablehnten und eher dafür plädierten, eine weitere Autoverbindung zu schaffen. Dem Vorschlag erteilte Steffen Schwendy eine Absage, denn das würde dem Mobilitätskonzept der Stadt, das sich stärker auf Fußgänger und Radfahrer konzentriere, wiedersprechen. OB Stefanie Seiler begrüßte den „offenen Prozess der Bürgerbeteiligung und sicherte zu, schon 2021 mit dem Bau des Steges beginnen zu wollen. zg

