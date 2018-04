Anzeige

Speyer.Unter dem Motto „Gut. Wir sind da.“ öffnen am heutigen Samstag, 21. April, beim deutschlandweiten „Tag der offenen Klöster“ auch Einrichtungen des Bistums Speyer ihre Pforten für Besucher. Die neun Ordensgemeinschaften laden zu Begegnungen und Gesprächen ein und gewähren einen Blick hinter die Klostermauern, teilt das Bistum mit. So laden etwa die Dominikanerinnen vom Kloster St. Magdalena in Speyer zu Führungen ein und informieren über die Klosterschule. Auch das Institut St. Dominikus beteiligt sich mit Führungen zum Thema „Bibel getanzt“. Das gesamte Angebot gibt es im Internet unter www.tag-der-offenen-kloester.de. jei