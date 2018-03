Einbrüche rückläufig – Aufklärungsquote auch

Anzeige

Bei der Vorstellung des Zahlenwerkes für den Zuständigkeitsbereich Speyer, die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen und die Ortsgemeinde Otterstadt wiesen Polizeirat Weber und Polizeioberkommissar Lauren Scheuer darauf hin, dass die vorab vom Land Rheinland-Pfalz und dem Polizeipräsidium Rheinpfalz veröffentlichten Statistiken eine ähnliche Entwicklung aufweisen wie die Fallzahlen im eigenen Zuständigkeitsbereich. Nicht erfasst wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigte Straftaten wie Staatsschutz- und Steuerdelikte oder Auslandsstraftaten.

Nach den vorgelegten Informationen bleibt auch so genug zu tun. Der Statistik ist zu entnehmen, dass der Schwerpunkt der Straftaten weiterhin im Bereich Diebstähle und Vermögensdelikte angesiedelt ist. Ein Anstieg ist vor allem bei den Körperverletzungen zu verzeichnen, der zum Teil auf Vorkommnisse innerhalb der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende zurückzuführen ist, in der die siebenköpfige „Ermittlungsgruppe Migration“ der Speyerer Inspektion seit 1. September 2016 im Zusammenhang mit Zuwanderern alle polizeilichen Aufgaben innerhalb und außerhalb der Sammelunterkunft in der ehemaligen Kurpfalz-Kaserne wahrnimmt.

Zu bearbeiten waren 2017 insgesamt 520 Straftaten, begangen von 560 Tatverdächtigen. Schwerpunkte waren einfache Körperverletzungen (125), Diebstähle (136) und Ladendiebstähle (179). Die Aufklärungsquote betrug 91,2 Prozent. Polizeirat Weber merkte an, dass die Mehrzahl der Straftaten ohne Öffentlichkeitswirkung unter den Zuwanderern und innerhalb der Asylbewerberunterkunft stattgefunden hätte, was der Inspektionsleiter teilweise auf die dort herrschende räumliche Enge sowie unterschiedliche religiöse Ausrichtungen und nationale Weltanschauungen zurückführt.

Abgenommen haben schwere Fahrraddiebstähle (mit Gewalt entwendet), die die Statistik zwar mit 297 Vorkommnissen belasten, was jedoch einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 15 Fälle und dem niedrigsten Stand seit 2013 entspricht. Mit 8,4 Prozent liegt die Aufklärungsquote wie in den vergangenen Jahren unter zehn Prozent.

Weniger Raubdelikte

Seit fünf Jahren rückläufig sind auch die Fallzahlen bei der Straßenkriminalität, zu der unter anderem Raubdelikte, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Diebstähle aus Fahrzeugen zählen. Sie haben sich von 1469 Vorkommnissen in 2016 auf 1267 Fälle in 2017 reduziert. Die Aufklärungsquote wurde von 17,8 auf 22,3 Prozent gesteigert. Unter der Rubrik „Gewalt in sozialen Beziehungen“ sind 206 Fälle gelistet. Ein Jahr zuvor waren es noch 252 Vorkommnisse, bei denen es in unterschiedlichen partnerschaftlichen Beziehungen zu physischen oder psychischen Verletzungen eines Partners kam. Die Aufklärungsquote lag mit 99,5 Prozent auf dem hohen Niveau der Vorjahre. Wobei Weber und Scheuer darauf hinweisen, dass in diesem Bereich nicht alle Vorkommnisse bekannt wurden.

