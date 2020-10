Einbürgerung als Zeichen der Identifikation sehen

Speyer.Die Werte des Grundgesetzes sind öffentlich selten so sichtbar wie zurzeit. Wie sehr Pflichtgefühl, Fürsorge und Achtung in der praktischen Umsetzung an Bedeutung gewonnen haben, wurde bei der Einbürgerung von 36 Personen unterschiedlicher Herkunft am Dienstagnachmittag im Historischen Ratssaal deutlich.

Seit Montag ist die Corona-Ampel in Speyer auf Rot. Mehr Einschnitte als ohnehin bedeutete das für die Menschen, die ihre deutsche Staatsbürgerschaft nun endlich schwarz auf weiß dokumentiert entgegennehmen durften. „Sie müssen auch am Platz die Maske tragen“, klärte Gernot Behr von der Ausländerbehörde jeden schon am Eingang auf. Tags zuvor hätte die Mund-Nase-Bedeckung beim Sitzen abgenommen werden dürfen.

Solidarisch sein und Rücksicht nehmen – was Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in ihrer Ansprache als Appell formulierte, wurde von den Anwesenden vorbildlich praktiziert. Schon die durch die Verwaltung getroffenen Maßnahmen wie Einbahnstraßensystem und Stuhlreihen mit Mindestabstand trugen dazu bei. Den größten Wermutstropfen formulierte Seiler aber für die neuen Mitbürger: „Auf ihre liebsten Angehörigen, die gerne heute teilgenommen hätten, müssen leider heute alle verzichten.“

Fünf Kinder mit dabei

Glück hatte, wer als „Mini“ eingebürgert und von einem Elternteil begleitet werden konnte. Denn auch fünf Kinder nahmen von Stefanie Seiler ihr Bekenntnis zur deutschen Staatsbürgerschaft entgegen. „Hoffentlich werden sie zu Ur-Speyerern werden“, wünschte sich die OB.

Einige der jetzt eingebürgerten Personen seien bereits in der Domstadt geboren worden, hätten aber bislang die Staatsbürgerschaft der Eltern innegehabt. Ein buntes Sammelsurium von Herkünften war auf einer Liste zusammengetragen. Von Albanien bis zur Ukraine reichte die, wobei mit der Einbürgerung von vier Menschen aus Bulgarien ein Spitzenreiter unter den 17 Ländern gefunden werden konnte.

„22 Personen konnten ihre bisherige Staatsangehörigkeit nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen aufgeben“, erklärte Seiler die häufige Mehrstaatlichkeit, für die sich einige Neuspeyerer entschieden hatten. Die Einbürgerung sei bei allen dennoch ein Zeichen der Identifikation mit der Stadt sowie mit dem gesamten Land und unsere Gesellschaft.

Mit Verweis auf Speyer als Kommune der Vielfalt, Toleranz und Offenheit, mit Courage und ohne Rassismus, rief Seiler dazu auf, gemeinsam die schwere Corona-Phase und deren Konsequenzen zu meistern. Mit der Bekenntnis zu den Werten des Grundgesetzes signalisierten alle Neubürger im Ratssaal bereits ihre Bereitschaft dazu.

Untermalt wurde die Feier von Peter Seiler am Klavier.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.10.2020