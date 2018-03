Eindringliche Momente

Anzeige

Höhepunkte mit Soloarien

Von erlesener Qualität auch die beiden Vokalsolisten Franz Vitzthum (Altus) und Matthias Horn (Bass). Etwas blass und schüchtern hingegen Sopranistin Anabelle Hund, und Florian Cramer ein in den Höhen zuweilen zum Forcieren neigender Tenor. Gleichwohl gehörten die Soloarien mit wechselnder Instrumentalbegleitung zu den Höhepunkten auch dieser Aufführung: Flöten, Violinen oder Gambe verliehen diesen Partien einen eigenen Charakter, der die Betroffenheit über Verrat, Verurteilung und Hinrichtung des Menschen- und Gottessohnes in ihren unterschiedlichen Facetten zum Ausdruck brachte.

Die Domchöre präsentierten sich auch in der Gedächtniskirche als gewohnt ausdrucksstarke, intonationssichere und stimmlich gerundete Vokalformation. Ob in den dynamisch voneinander abgesetzten Strophen des Chorals „O Haupt voll Blut und Wunden“ oder im Gewittersturm „Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden“.

Dirigent Markus Melchiori agierte mit hoher Konzentration am Pult und ließ mit seiner Zeichengebung, kein Detail aus. Er sorgte für eindringliche und bewegende Momente, indem er trotz der zahlreichen dramatischen Aufwallungen Räume für die innere Andacht schuf. Die Betroffenheit des römischen Hauptmanns unterm Kreuz wurde für einen Moment zu unserer eigenen: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.“

Ein wundersames Zusammentreffen auch dies: In den Schlusschor „Wir setzen uns mit Tränen nieder“ fiel Glockengeläut ein – wie eine Bestätigung von oben.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.03.2018