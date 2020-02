Eindrücke von Atmosphäre des Südens

Speyer.Der 1920 in Speyer geborene und 2007 in seiner Heimatstadt verstorbene Maler und Architekt Gerd Bosslet wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Anlässlich des besonderen Jahrestages haben ihm seine Nachkommen eine Ausstellung gewidmet, die bis Freitag, 20. März, im Feuerbachhaus zu sehen ist.

Gemeinsame Initiatoren der Werkschau sind die Söhne Eberhard und Stefan Bosslet sowie

...