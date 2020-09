Eine Baustelle, die früher fertig ist – das gibt’s

Speyer.Die Sanierungsmaßnahme Industriestraße (am Technik Museum) wird am Freitag fertig – und damit rund eineinhalb Monate früher als geplant. Die Sanierung der Industriestraße und der Anschlussstellen wurde hauptsächlich deshalb jetzt durchgeführt, weil die Salierbrücke sowieso gesperrt ist und so nur der Zielverkehr umgeleitet werden musste.

Die Restarbeiten an der Verkehrsinsel Klipfelsau und der Rückbau der provisorischen Überfahrt auf die B39 werden binnen einer Woche abgeschlossen sein. Einzig die Auffahrt auf die B 39 in Richtung Salierbrücke bleibt auch weiterhin wegen der noch andauernden Brückensanierung gesperrt.

Die Maßnahme konnte früher als geplant abgeschlossen werden, weil die Arbeiten aufgrund der durch die Corona-Pandemie abgesagten Veranstaltungen nicht für Festivitäten in der Stadt unterbrochen werden mussten. zg/BIld: Venus

