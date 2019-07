Eine Brezel vom Fest – zum Verschicken

Speyer.In seiner 28. Auflage gibt die Sparkasse Vorderpfalz erneut die offizielle Brezelfest-Postkarte heraus. Das teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit.

Vom Festplatz aus gehen sie in alle Welt, grüßen Speyerer und viele Gäste aus der ganzen Kurpfalz und der Welt vom größten Volksfest am Oberrhein. Das Motiv 2019 ist besonders hübsch geworden. Es zeigt 872 Menschen, die am 14. Juli des vergangenen Jahres auf der unteren Domwiese eine Riesenbrezel bildeten.

Die Brezelfest-Postkarte ist mit einer limitierten Auflage von 3000 Stück inzwischen ein echtes Sammlerstück geworden. Sie ist kostenlos – natürlich nur solange der Vorrat reicht – in den Speyerer Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz erhältlich. zg

Info: Infos und die Aktionen heute zur Eröffnung im Internet unter www.brezelfest-speyer.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 11.07.2019