Eine Förderin der Kultur

Speyer.Im Alter von 96 Jahren ist die Ärztin, Medizinaldirektorin und ehemalige Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Gisela Fouquet, am 1. Juni verstorben. Aus Westfalen kommend richtete sie anlässlich ihres 85. Geburtstages im Jahr 2009 in Dankbarkeit sowohl für die freundliche Aufnahme in der Pfalz als auch für ein erfülltes Leben und in Erinnerung an ihren aus Schifferstadt stammenden Ehemann, die Dr. Gisela und Eugen Fouquet-Stiftung ein.

Sie widmet sich unter dem Dach der Kulturstiftung Speyer der Förderung von Kunst und Kultur. Das Anfangskapital betrug 50 000 Euro und wurde in den Folgejahren durch Zustiftungen von nochmals 50 000 Euro aufgestockt. Als Stiftung für klassische Musik fördert sie vor allem Konzerte in der Gedächtniskirche, in St. Josef und im Historischen Ratssaal.

Selbst im hohen Alter besuchte Gisela Fouquet die Konzertveranstaltungen. Gern unternahm sie Bildungsreisen und war bei vielen Speyerern eine geschätzte Gesprächspartnerin. Die Kulturstiftung Speyer trauert um ihre kulturell engagierte Förderin. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.06.2020