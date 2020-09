Eine Hürde am Altpörtel

Speyer.Eine Erkundungsfahrt zur barrierefreien Mobilität, organisiert von den Speyerer Grünen, unternahmen Anne Spiegel, Spitzenkandidatin der Grünen in Rheinland-Pfalz sowie Direktkandidatin für den Wahlkreis, und Mathias Rösch, Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen, gemeinsam mit Beigeordneter Irmgard Münch-Weinmann und Parteimitgliedern der Grünen und Interessierten auf Rad oder mit dem Rollstuhl.

Auch Brigitte Mitsch, Behindertenbeauftrage der Stadt Speyer, und Stefan Dreeßen, Ansprechpartner für Inklusion im Bistum Speyer, begleiteten die mobile Truppe.

Barrierefreiheit beziehe sich nicht nur auf Mobilität, erinnerte Mathias Rösch gleich zu Beginn der Veranstaltung, die Vorstandssprecher Sascha Bassing vor dem Tastmodell des Doms eröffnete. Zur Einweihung des Miniatur-Doms war Rösch zuletzt in der Domstadt gewesen. Es sei ein positives Beispiel für Barrierefreiheit von Sehbehinderten und Menschen mit Sehschwäche.

Danach ging es zum Altpörtel, wo sofort deutlich wurde, welche Hürde sich für Rollstuhlfahrer, aber auch für Menschen mit Rollatoren, auftut, da der Bordstein für diese dort nicht zu überwinden ist. Mitsch berichtete dann auch über ihren Kampf für eine Absenkung und zeigte weitere Barrieren auf, wie etwa die Bodenplatten in der Maximilianstraße, die nicht bis zum Dom reichen.

Radwegeausbau wichtig

Anne Spiegel betonte die Wichtigkeit des massiven Ausbaus von Fahrradwegen, einerseits für den Klimaschutz und anderseits für einen barrierefreien Tourismus, der Speyer noch attraktiver machen könne. Barrierefreiheit brauche es für Menschen mit Behinderung, aber auch für alte Menschen oder für Familien mit Kindern, die mit Fahrrädern oder mit dem Kinderwagen mobil sein wollen. Sie konnte auch von eigenen negativen Erfahrungen als Mutter von vier Kindern berichten, als der Aufzug am Hauptbahnhof über lange Zeit nicht funktionierte, sie aber mit Kinderwagen darauf angewiesen war.

Weitere Stationen waren die neue Fahrradstraße, in der Hannah Heller, Grünen-Fraktionsvorsitzende, an die Crowd-Anträge-Aktion der Grünen AG Mobilität erinnerte und neue Ziele der Fraktion für eine Verkehrswende in Aussicht stellte. Weiter ging es zum Hauptbahnhof und schließlich zu einer barrierefreien Ferienwohnung in der Altstadt.

Christina Reis und André Wachholz, Vermieter der Ferienwohnung, konnten über einige Hürden bei der Einrichtung ihres Angebots nennen, wie etwa die Schwierigkeit bei der Wartung des Außenlifts für Rollstuhlfahrer. Es gab aber auch Erfolgsgeschichten, wie etwa die barrierefreie touristische Radroute, die vorbildlich beschildert durch Modellregionen von Rheinland-Pfalz führt. zg

