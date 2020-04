Eine prägende Einrichtung

Speyer.„Hast du Angst vor dem Tod?“ Das fragte der kleine Prinz die Rose. Darauf antwortete sie: „Aber nein, ich habe doch gelebt, ich habe geblüht und meine Kräfte eingesetzt so viel ich konnte.“ Mit diesem Zwiegespräch aus der Erzählung des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry haben die Witwe Hanne Weingärtner, ihre beiden Töchter Christine und Susanne sowie weitere Angehörige der Familie Weingärtner öffentlich Abschied von Harald Weingärtner (Bild) genommen, den nach geduldig ertragener Krankheit die Kräfte verließen. Er ist am 12. April im Alter von 85 Jahren verstorben.

Das Ableben des weit über Speyer hinaus geschätzten Kaufmanns und Kunsthändlers, der mit Ehefrau Hanne und Tochter Christine über 40 Jahre lang die „Galerie Harald Weingärtner“ in der Korngasse 34 betrieben hat, löst in der Kunstszene Trauer und Bestürzung aus.

Als Hanne und Harald Weingärtner 1977 die damalige Buchbinderei Triebs mit Galeriebetrieb von den Vorbesitzern erwarben, erfüllten sie sich einen Traum, machten ihr Hobby zum Beruf. Harald Weingärtner gab seine Tätigkeit als Kaufmann bei einem US-Konzern auf und widmete sich mit Ehefrau und Tochter ganz dem Kunstgewerbehandel. Schon bald baute sich das engagierte Trio einen hervorragenden Ruf auf, wurde zur Bereicherung einer Branche, die das kulturelle Leben prägt.

Zeitgenössische Kunstwerke

Der zeitgenössischen Kunst blieben die Kunsthändler und Galeristen bis zur altersbedingten Aufgabe des Geschäftes am 4. November 2018 treu. Das Sortiment im inzwischen veräußerten und einer anderen Nutzung zugeführten Geschäftshaus beschränkte sich nicht auf die Malerei. Plastiken und Objekte, anfangs auch hochwertige Glas- und Keramikarbeiten sowie ein zweiter Schauraum vis-à-vis der Galerie ergänzten die Palette, zu der später Schmuck hinzukam. Die Pflege internationaler Kontakte vor allem nach Frankreich und speziell zu Galerien in Paris waren Weingärtner, der künstlerischen Modeerscheinungen oder kurzlebigen Trends konsequent eine Absage erteilte, stets ein Bedürfnis. Da sah er sich einig mit dem 2018 verstorbenen Schwetzinger Kunstmaler Heinz Friedrich, von dem er stets Bilder im Fenster hatte und mit dem er viele Jahre zusammengearbeitet hat.

Wie hoch das Ansehen in der Szene war, lässt sich an Namen bekannter Künstler wie Paul Wunderlich, Bruno Bruni oder dem französischen Kunstprofessor Jean Mafay aus Le Havre ableiten, die der Galerie ihr Vertrauen schenkten. Glaubwürdigkeit war für Harald Weingärtner das Gebot der Stunde. So ist das Zitat aus dem kleinen Prinz in der Todesanzeige zu interpretieren, denn das 1943 erstmals in New York erschienene Buch gilt als literarische Umsetzung moralischen Denkens sowie als Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit.

Die Urnenbeisetzung des 1935 in Wiesbaden geborenen Kunsthändlers erfolgt wegen der Vorschriften zur Corona-Krise im engsten Familienkreis. Bild: Weingärtner

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.04.2020