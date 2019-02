Speyer.Eine Sperrung kommt selten allein – aber die Folgen der zweiten fallen weniger drastisch aus. Unabhängig von der Sanierung der Salierbrücke lässt der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz seit Montag wie in jedem Februar Gehölzpflegearbeiten am Bewuchs des Damms der B 39 durchführen. Dafür ist die Umgehungsstraße tagsüber zwischen 9 und 16 Uhr halbseitig in Fahrtrichtung B 9 gesperrt.

Walter Appel, Straßenwärtermeister bei der Straßenmeisterei Speyer, rechnet damit, dass seine Kollegen auch diesmal nicht die vollen zwei Wochen bis Freitag, 1. März, brauchen, die für die Arbeiten angesetzt sind.

Dass derzeit kein Verkehr über die Salierbrücke von der baden-württembergischen Rheinseite kommt, reduziert das Fahrzeugaufkommen auf der Umleitungsstrecke. Diese verläuft parallel zur Bundesstraße über die Karl-Leilling-Allee und die Paul-Egell-Straße bis zur Landauer Straße, wo die Blechlawine an der Anschlussstelle Speyer-Süd/Römerberg/Germersheim zurück auf die B 39 fahren kann.

Trotzdem kommt es phasenweise zu langen Rückstauungen an der Ampelkreuzung Paul-Egell-/Landauer Straße und auf der Strecke, die in der Straßenbreite nicht auf Lkw-Durchgangsverkehr ausgelegt ist. Da hilft auch die durchgehende Halteverbotsbeschilderung nicht.

Laut Walter Appel gibt es einiges zu tun: Die Lärmschutzwand wird freigelegt, Leitpfosten werden gewaschen, und die Beschilderung wird auf Schäden geprüft. Gleiches gilt für Schutzplanken, bei denen beschädigte Teile ausgetauscht werden. Am heutigen Donnerstag lässt der Landesbetrieb Mobilität außerdem Voruntersuchungen für die Sanierung der Closwegbrücke durchführen, die die Stadt mit dem Wohngebiet Vogelgesang verbindet.

Die Sperrung der Salierbrücke habe die Straßenmeisterei außerdem dazu genutzt, zwischen Brücke und Anschlussstelle Speyer-Zentrum umfangreiche Mäharbeiten vornzunehmen. „Wir hatten diesmal die Gelegenheit, einen Böschungsschnitt zu machen und dabei auch einen Bagger einzusetzen“, berichtet Appel. Das klappe wegen des Verkehrs nur alle paar Jahre. mm

