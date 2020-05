Eine tierische Geschichte

Speyer.Gianna Pazicky ist berufstätig und hat zwei kleine Kinder. Die Corona-Pandemie stellte auch die junge Mutter vor Herausforderung und brachte sie gleichzeitig auf eine Idee. Sie schrieb eine Corona-Geschichte für Kinder, die frei verfügbar im Internet steht. Übrigens: Darin kommen weder das Wort Corona vor, noch wird Krankheit thematisiert. Wir fragen nach, warum.

Was hat Sie animiert, die Geschichte zu schreiben?

Gianna Pazicky: Die aktuelle Situation ist für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter eine große Herausforderung. Ich habe mir daher eine Geschichte für meine vierjährige Tochter ausgedacht, die die Emotionen von Kindern in der Corona-Zeit widerspiegelt: Es geht darin um das Vermissen von Freunden und Großeltern, die Langeweile und Spannungen zu Hause, ein diffuses Gefühl der Bedrohung und ratlose Eltern. Die beiden Hauptfiguren finden einen gewitzten Weg, um sich trotz der räumlichen Distanz zu befreunden und machen Mut: Auch aus einer schwierigen Situation kann etwas Neues und Schönes entstehen. Und die Kleinen zeigen den Großen, dass es gerade in der Krise auf das Miteinander ankommt.

Sie haben dabei das Thema „Krankheit“ außen vorgelassen. Warum?

Pazicky: Ganz bewusst habe ich das Thema „Krankheit“ in der Geschichte nicht thematisiert und auch das Wort „Corona“ kommt nicht vor. Stattdessen geht die Gefahr vom Fuchs aus, der durch den Wald streicht und von dem man auch nicht weiß, wo er sich gerade aufhält und wie lange er bleiben wird. Mein Ziel war es, einen literarischen Raum für Kinder zu schaffen, in dem sie sich mit ihren Gefühlen wiederfinden und der ihnen Mut und Trost macht.

Worin geht es in der Geschichte konkret?

Pazicky: Eichhörnchen Joni wird von jetzt auf gleich aus seinem vertrauten Alltag gerissen: Weil der Fuchs sich im Wald herumtreibt, darf er das Baumhaus nicht mehr verlassen. Er langweilt sich im Kobel und vermisst seinen Freund, das Karnickel Ludde und seine Oma, die er nicht mal am Geburtstag sehen darf. Doch dann lernt er das Eichhörnchenmädchen Nena vom Nachbarbaum kennen und merkt, dass er nicht alleine ist mit seinen Gefühlen. Die beiden hecken einen Plan aus, der auch ihre Eltern überrascht und freuen sich schließlich über ein Pfannkuchen-Happy-End.

Wer hat es illustriert?

Pazicky: Die Bilder hat Miriam Nörenberg in Windeseile gemalt, unterstützt von Maike Seitz. Beide sind Erzieherinnen in der Protestantischen Kita Villa Kunterbunt in Speyer.

Warum haben Sie auf die Illustrationen des Kindergartens zurückgegriffen?

Pazicky: Nachdem meine Tochter Pina die Geschichte immer und immer wieder hören wollte, habe ich mir überlegt, sie mit anderen Kindern zu teilen und sie an die Leiterin unserer Kita geschickt, Doris Neubauer. Diese war sofort begeistert und versprach, sich mit ihrem Team um die Bilder zu kümmern. So ist ein Ausmalbuch daraus geworden.

Wo ist das Buch zu haben und was kostet es?

Pazicky: Das Buch mit Ausmalbildern gibt es kostenlos unter www.fuchsfruehling.de. Es ist insbesondere für Kinder gedacht, die zu Hause kein gefülltes Bilderbuchregal haben – daher würde ich mich sehr freuen, wenn es möglichst viele Kinder erreicht. Da ich ein unheimlich positives Feedback von Kindern, Eltern, Großeltern, Pädagogen und kommunalen Vertretern erhalten habe und die Nachfrage irgendwann nicht mehr bewältigen konnte, habe ich mich entschlossen, die Webseite ins Leben zu rufen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.05.2020