Eine Union der Menschlichkeit

Speyer.Pfälzer Protestanten haben am Reformationstag eine Kultur wechselseitiger Achtung und Anerkennung sowie der religiösen Toleranz angemahnt. In dem von der ARD aus der Dreifaltigkeitskirche übertragenen Fernsehgottesdienst unterstrich Pfarrerin Christine Gölzer, dass die Pfälzer Kirchenunion von 1818 gezeigt habe, dass „wir Evangelischen zusammen gehören“. Heute müssten alle Kirchen an einer globalen Union der Menschlichkeit zusammenarbeiten.

Der Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche griff unter dem Titel „Mutig voran – aber wohin?“ das Motto des Unionsjubiläums auf. Schüler „unterbrachen“ die Predigt mit aktuellen Zukunftsfragen und unbequemen Wahrheiten wie Klimawandel, Flucht und Fremdenfeindlichkeit. Ihre Wahrheit als Christin könne jedenfalls nicht die von Menschen sein, die fremdenfeindlich denken, erwiderte Pfarrerin Gölzer. Die Reformationsfeier wurde mitgestaltet von der Projektleiterin für das Unionsjubiläum, Pfarrerin Mechthild Werner, Pfarrer Ralph Gölzer in der Rolle des Kirchenrats Ludwig Friedrich Schmidt, einem „Zeitzeugen“ von 1818, Schülern des Gymnasiums am Kaiserdom, einem Bläserensemble unter der Leitung von Landesposaunenwart Christian Syperek, der Kantorei unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger sowie Helmut Walter an der Orgel.

Hass nicht mit Hass bekämpfen

Kirchenpräsident Christian Schad predigte im zentralen Reformationsgottesdienst in der Lutherkirche in Pirmasens. Weltweit habe die Verfolgung von Christen, aber auch anderer religiöser Minderheiten zugenommen, erklärt Kirchenpräsident Christian Schad. Unterschiede der Überzeugungen würden in vielen Ländern der Erde mit Gewalt oder Unterdrückung, anstatt in einer Atmosphäre der Toleranz und des Respekts ausgetragen. „Umso mehr ist es unsere Aufgabe, Glaubens- und Gewissensfreiheit einzufordern und hier bei uns dafür zu sorgen, dass kein Keil zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen getrieben wird.“ Hass dürfe nicht mit Hass und Ideologie nicht mit Ideologie beantwortet werden, sagt Schad in seiner Predigt, in der er das Lutherlied „Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort“ auslegt. „Protestantische Kultur“, so der Kirchenpräsident, „ist Wortkultur. Sie traut dem Wort und den Wörtern etwas zu.“ Es gehe darum, sorgsam damit umzugehen, auf Kommunikation und Dialog zu setzen und jeglicher Verrohung der Sprache entgegenzuwirken.

Die Liturgie gestalten Dekanin Waltraud Zimmermann-Geisert und Pfarrerin Kerstin Strauch. Die Bezirkskantorei Pirmasens unter der Leitung von Bezirkskantor Maurice Croissant führt die Motette „Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort“ von Dietrich Buxtehude auf. lk

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 02.11.2018