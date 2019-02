Einsatz für Sauberkeit

© Koch-Mattern

Speyer.Das Helferbaromenter zeigt aktuell einen Pegelstand von 2787 großen und kleinen Umweltaktivisten, die beim Dreck-weg-Tag wild entsorgtem Müll die rote Karte zeigen wollen. Am Freitag und Samstag, 8. und 9. März, ist es so weit: Dann startet in der Domstadt der 17. kollektive Frühjahrsputz, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Dabei sind 20 Kindertagesstätten, 13 Schulen und 48 Vereine, Verbände, Parteien und Privatinitiativen. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und die Organisatoren hoffen, dass auch in diesem Jahr die Zielmarke von 3000 freiwilligen Helfern geknackt werden kann.

Die großangelegte Sammelaktion beginnt an besagtem Freitag mit dem Einsatz der Kindergärten und Schulen. Am Samstag sind die ehrenamtlichen Helfer von Vereinen, Umweltverbänden und politischen Parteien für ein sauberes Stadtbild unterwegs. Dann können sich auch Freiwillige aus der Bevölkerung beteiligen. Die Materialausgabe findet am morgigen Mittwoch, 20. Februar, und Donnerstag, 21. Februar, statt. Jeweils zwischen 17 und 19 Uhr können bei der Feuerwehr Müll- und Wertstoffsäcke sowie die Informationen über das jeweilige Sammelgebiet abgeholt werden. Handschuhe und Greifzangen werden aus finanziellen Gründen ausschließlich für die Kindertagesstätten und Schulen ausgegeben. zg

Info: Weitere Infos gibt’s unter speyer.de/sv_speyer/de/ Umwelt/Abfall/DwT%202019/

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.02.2019