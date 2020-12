Einsatz gegen Pandemie

Speyer.Das Bürgerbüro in der Maximilianstraße ist derzeit vorübergehend geschlossen. Grund hierfür ist eine situationsbedingte personelle Umstrukturierung, wonach zur Unterstützung der Mitarbeiter im Impfzentrum dringend weiteres Personal benötigt wird.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler erläutert: „Mit der Öffnung des Impfzentrums nächsten Dienstag war und ist ein enormer organisatorischer Aufwand verbunden. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Einrichtung eines Impfzentrums in der Stadthalle auf die Beine gestellt und damit eine große Herausforderung hinsichtlich geeigneter Infrastruktur und Logistik gemeistert.“

Um am Dienstag einen möglichst reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können und den nötigen Probebetrieb aufzunehmen, sei die Stadt Speyer auf internes Personal angewiesen, unter anderem auf die Mitarbeiter des Bürgerbüros in der Innenstadt. Das Büro in der Industriestraße sei zu den gewohnten Zeiten besetzt, so dass die grundsätzliche Funktionsfähigkeit und Erreichbarkeit gewährleistet sei. Die Stadtverwaltung bittet in einer Pressemitteilung um Verständnis dafür, sollte es in der Industriestraße aufgrund der besonderen Situation vorübergehend zu längeren Wartezeiten kommen.

„Der Kampf gegen die Pandemie ist ein ungeheurer Kraftakt, bei dem alle helfenden Hände gefordert sind“, so Stefanie Seiler. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das Infektionsgeschehen eindämmen können, wenn wir gemeinsam anpacken, und bedanke mich bei den vielen Helfern, die mit ihrer großen Einsatzbereitschaft einen wichtigen Baustein zur Bekämpfung des Coronavirus bilden.“ zg

