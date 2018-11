Einstimmen auf den Advent

Speyer.Die Chöre der Dommusik geben am Samstag, 1. Dezember, um 19 Uhr ein festliches Adventskonzert. In ökumenischer Verbundenheit sind der Mädchenchor, die Domsingknaben und der Domchor am Vorabend des Ersten Adventssonntags in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche zu Gast. Als instrumentale Partner dabei sind ein Streichorchester der Jungen Südwestdeutschen Philharmonie, die Dombläser und Domorganist Markus Eichenlaub. Ebenso wirken die Vokalsolisten Anabelle Hund (Sopran), Alexandra Paulmichl (Alt), Martin Erhard (Tenor) und Johannes Kalpers (Bass) mit.

Gemeinsam musizieren die Ausführenden unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy. Aus der Feder Mendelssohns erklingen Werke für Solostimme und Orchester und a-capella-Chorwerke zur Adventszeit.

Im Mittelpunkt des Konzertprogramms steht Mozarts „Vesperae solennes de confessore“ KV 339, die im Jahr 1780 in Salzburg komponiert und aufgeführt wurde. In sechs Sätzen werden fünf Psalmen und der Lobgesang Mariens, das sogenannte Magnificat, für Soli, Chor und Orchester vertont. Das „Laudate Dominum“, eine anrührende Sopranarie mit Chor und Streicherbegleitung, gehört zu den wohl bekanntesten Werken des Komponisten.

Karten sind zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) an der Abendkasse ab 18 Uhr erhältlich. Im Vorverkauf sind die Karten im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen erhältlich. zg

