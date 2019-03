Eintauchen in das Paradies

Speyer.Nach ihrem 2018 erschienenen Buch „Glücksorte in Heidelberg“ weckt die freie Redakteurin und Diplom-Kommunikationswirtin Katja Edelmann mit einer Hommage an die Pfalz Sehnsüchte an die „Toskana des Nordens“. Die öffentliche Erstvorstellung der literarischen Liebeserklärung mit dem Titel „Glücksorte der Pfalz“ erfolgt am morgigen Donnerstag, 20 Uhr, in der Buchhandlung Osiander. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Bei der Präsentation handelt es sich nicht um eine der üblichen Lesungen, denn die seit 2013 in Speyer lebende Autorin stellt nicht nur eine Auswahl von Texten und Fotos der Glücksorte vor, sie erzählt auch Anekdoten über die Orte und informiert über die Entstehungsgeschichte des Buches. Ferner will Edelmann mit den Gästen darüber philosophieren, warum die Pfalz so glücklich macht. Das sollte ihr nicht schwer fallen, denn nach mehreren Wohnortwechseln im In- und Ausland ist sie in ihrer Lieblingsregion Pfalz sesshaft geworden.

Tipps zu versteckten Orten

Auf 168 Seiten macht die Autorin neugierig auf das besondere Flair und die speziellen Schönheiten der Pfalz. „Fahr hin und werde glücklich“ fordert sie dazu auf, in ein „wahres Paradies“ einzutauchen. Glaubt man ihr und dem Inhalt des Buches, kann man an jedem Ort in diesem Landstrich glückliche Momente erleben. Den Nachweis erbringt sie mit 80 Bildern und ebenso vielen Textbeiträgen. Dabei beschränkt sich Edelmann nicht auf die üblichen Klassiker, wie sie in vielen Reiseführern zu finden sind. Dazu zählen beispielsweise grandiose Ausblicke vom Donnersberg, der höchsten Erhebung in der Pfalz. Zu den beschriebenen Highlights gehört auch das Hambacher Schloss, das unter der Überschrift „Freiheit, Gleichheit, Hambach“ vorgestellt wird. Darüber hinaus enthält das Buch viele Tipps zu versteckten Orten und anderen Besonderheiten wie der „Subkultur im Hemshof“ von Ludwigshafen. Als weitere Geheimtipps werden ein Geschäft für passendes „Weinstraßen-Outfit“ und eine Tapas-Bar in einem Gewerbegebiet vorgestellt. Informiert wird zudem über eine Seifenmanufaktur an der Südlichen Weinstraße und das Fritz Walter Museum in Kaiserslautern. Die Speyerer Auswahl ist ebenfalls nicht alltäglich. Hier hat Edelmann neben dem Dom und der kulinarischen Stadtführung die Brotpuristen in der Auestraße, ein Geschäft im Industriehof, den Chamäleon-Shop in der Innenstadt sowie den Berzelhof in der Altstadt als Glücksorte ausgemacht.

Die Hinweise zur Steigerung des eigenen Wohlbefindens für gestresste Städter, Familien sowie Besucher aus nah und fern scheinen schier unerschöpflich. Gesellige Menschen, warmes Klima, der Duft von Mandelblüten, kalte Schorle, Pfälzer Hütten, Wein, Wurst und Wanderwege, herzhafte Saumagen und kulinarisch anspruchsvolle Black-Tiger-Garnelen – man könnte Edelmanns Glücksmomente unendlich fortschreiben. Verraten wird beispielweise auch, wo es nach Einschätzung der Autorin die beste Suppe in der Pfalz gibt. mey

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.03.2019