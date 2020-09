Eintauchen in die Wirtschaft

Speyer.Die Sparkasse Vorderpfalz nimmt vom 30. September bis 9. Dezember am Planspiel Börse teil.

Mit 50 000 Euro fiktivem Startkapital üben die Teilnehmer die Geldanlage in Wertpapieren und erhalten so kostenlos und ohne Risiko einen Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge und die Funktion der Börse, heißt es in einer Pressemitteilung. Zum Spielende werden alle Depots miteinander verglichen und die Siegerteams ermittelt. Die erfolgreichsten Schüler und Studenten erhalten Geldpreise und Teams mit dem höchsten Nachhaltigkeitsertrag zusätzlich 600 Euro. Auf Bundesebene werden die Besten zur Siegerehrung nach Frankfurt eingeladen. zg

Info: Anmeldungen sind möglich unter www.planspiel-boerse.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.09.2020