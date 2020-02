Einzigartig – unersetzlich

Speyer.Was für ein Aufwand! Nach jahrelangen Vorbereitungen reichte das Land Rheinland-Pfalz am 23. Januar den 1000 Seiten umfassenden Antrag auf Anerkennung der Schum-Stätten Speyer, Worms und Mainz als Weltkulturerbe beim Unesco-Welterbezentrum in Paris ein. Zuvor hatte ihn Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Mainz unterzeichnet, womit die Bewerbung offiziell besiegelt war. Anlässlich dieser

...