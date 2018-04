Eleganter Minimalismus ganz ohne Stereotypen

Anzeige

Der Blues-Gitarrist James Blood Ulmer, Jahrgang 1940, bringt ab 21 Uhr mit David A. Barnes den legendären „Harmonica Dave“ von der „Memphis Blood Blues Band“ mit in die Gedächtniskirche. Mit dem Album „Birthright“, spielt er solo und bringt einige Blues-Klassiker und eigene Stücke für Projekte wieder in Kirchen zurück.

Um Klischees und Stereotypen zu entkommen, hat Ulmer seine Gitarre völlig anders gestimmt, als es der Kanon vorschreibt. „I want to tune it away from the tritone“, sagt er lakonisch. Tatsächlich klingt das altehrwürdige Genre Blues selten so authentisch wie bei Ulmer.

Mit 78 Jahren bleibt der Musiker unermüdlich im Rennen auf dem Festivalparkett der internationalen Jazz- und Bluesszene. Eine einmalige Gelegenheit, ihn in der Pfalz zu erleben. zg

