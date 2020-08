Emotionsgeladene Frauenbilder

Speyer.Seit der ersten Flüchtlingswelle und der Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel „Wir schaffen das!“ ist der sich über verschiedene Formen definierende Begriff der Migration in aller Munde. Dazu gehört auch die Kategorie der Fluchtmigration. Sie trifft auf Menschen zu, die aufgrund kriegerischer Konflikte sowie aus politischen, ethischen oder religiösen Gründen ihr Heimatland unfreiwillig verlassen müssen.

Der letzten Gruppe gehört die 38-jährige Iranerin Hila Hassanija an, die in Speyer erfolgreich um Asyl nachsuchte und in den letzten Monaten ihre Erfahrungen und Gefühle in emotionsgeladenen Bildern malerisch verarbeitete.

1984 in Gorgan, der Hauptstadt der iranischen Provinz Golestan, in eine muslimische Familie hineingeboren, wirkte sich ihre spätere Annäherung an das Christentum in einem Land, das zu 98 Prozent muslimisch ist, nachteilig auf die beruflichen und persönlichen Umstände aus. Zunächst lief jedoch alles nach Plan. So hat sie an der Zweigstelle Bandar Anzali der Islamischen Azad-Universität und an der Technischen Universität Babol Noshirvani das Bachelor- und Masterstudium in Grafikdesign erfolgreich abgeschlossen.

Anschließend arbeitete Hila Hassanija mehrere Jahre als Fotografin und Designerin in Teheran. Zu ihren Schwerpunkten zählten Fotodokumentationen über verschiedene Bereiche der Gesellschaft und Beiträge für die Werbebranche.

Zum Christentum konvertiert

Probleme stellten sich erst ein, als ihre Neigung zum Christentum konkrete Formen annahm. Was möglicherweise auch damit zusammenhing, dass die Stellung der Frau in der iranischen Gesellschaft grundsätzlich eine völlig andere ist als in der Bundesrepublik oder einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Notgedrungen musste Hila Hassanija ihr Heimatland verlassen und kam über die Türkei und Griechenland, wo sie endgültig zum christlichen Glauben konvertierte, nach Deutschland.

In Speyer lebt sie seit Oktober 2018. Sie hat Deutschkurse an der Volkshochschule belegt und engagierte sich bereits als Helferin bei Kindergottesdiensten in der evangelischen Johanneskirche in Speyer-West. Sie hat die Zeit auch genutzt, um die Stellung der Frauen im Iran und von Flüchtlingen, die wie sie in der Fremde um Asyl nachsuchen, symbolhaft darzustellen. Alle Werke der kleinen Serie sind mit Acryl auf Leinwand oder Sperrholz gemalt. Sie tragen den einheitlichen Titel „Schicksal“ und sind durchnummeriert. Die Hand vor dem Mund in der Arbeit „Schicksal I“ weist auf die eingeschränkte beziehungsweise nicht vorhandene freie Meinungsäußerung für Frauen im Iran hin. Die Arbeit „Schicksal II“ wiederum zeigt eine durch Säure entstellte Person, die wohl Opfer eines rabiaten Ehemannes oder abgewiesenen Verehrers geworden ist.

Im Bild „Schicksal III“ kommen Emotionen wie Zukunftsängste zum Ausdruck, die nach der Flucht auf Heimatvertriebene einstürzen. Resignierend in Gedanken versunken scheint die vor einem Gefängnisgitter platzierte Frau auf dem Bild „Schicksal IV“ zu sein. Wie es schöner und besser sein könnte, zeigt Hila Hassanija mit dem Bildwerk „Schicksal V“, auf dem eine weibliche Person zu sehen ist, die Hassanijas Ideal von einer selbstbewussten und selbstbestimmten Frau sehr nahe kommt.

