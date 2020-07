Empathie auch online möglich

Speyer.Zwischen 5500 und 6000 Kursteilnehmer zählt die Volkshochschule in der Regel pro Jahr. Daran anknüpfen möchte Leiter Ewald Gaden trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Jetzt wurde das Programm für das Herbst-Wintersemester vorgestellt. Alle bekannten Fachbereiche werden abgedeckt – nur diesmal eben anders.

„Es ist nicht so, dass wir nichts getan haben“, schickt Gaden auf Nachfrage unserer Zeitung voraus: „Wir mussten erheblich mehr Aufwand betreiben im täglichen Betrieb.“ In erster Instanz hieß das nach dem Lockdown im März zunächst einmal gut 2500 Kursabsagen an gemeldete Personen versenden. Und es wird weiter geackert. Viele Anrufe, Nachfragen, aber auch Vorplanung. Gaden ist begeistert von der Motivation, die die Mitarbeiter an den Tag legen und die von den VHS-Nutzern gespiegelt wird.

Das gleiche empfindet Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), die das Engagement verfolgt und das neue Programm mit Freuden präsentiert. „Etwas Normalität wird einkehren“, hofft sie, nicht ohne den Hinweis, nicht in Leichtsinn zu verfallen, was die Hygieneregeln betrifft. „Corona ist ein Gast, den niemand eingeladen hat, aber den wir bewirten müssen“, sagt sie deutlich.

Nach den Sommerferien sollen 365 Kurs- und Vortragsangebote anlaufen. „Wir werden stärker in Web- und Onlineaktivitäten einsteigen“, kündigt Kabs an. Damit hat die VHS in den vergangenen Monaten Erfahrungen gesammelt. Gut ein Drittel der Lerneinheiten konnten über den virtuellen Weg umgesetzt werden.

„Rund 250 Dozenten durften ihre Kurse nicht so machen, wie gewohnt – sie mussten sich umstellen“, erklärt Kabs. Nicht in allen Fällen sei der digitale Weg machbar. Im Vortragswesen aber durchaus. Gaden berichtet von zwei VHS-Kollegen aus München, die eine Wissensreihe entwickelt haben. Im zweiten Jahressemester wird es die in Speyer auch geben. „Anspruchsvolle Veranstaltungen können im Netz verfolgt werden“, weist Gaden auf Vorträge hin, die sich mit Pandemien, Babysprache oder der Diskussion zum Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA befassen.

Die Nachfrage ist groß

Recht viel online umsetzen ließ sich im Bereich Sprachen und auch im Sektor Arbeit und Beruf. Aber selbst unter dem Label Gesundheit ist das Internet genutzt worden. „Wir haben einen Kochkurs angeboten. Den Teilnehmern hat das wahnsinnige Freude gemacht“, erzählt Gaden von den Rückmeldungen. Die haben ohnehin dazu beigetragen, dass das VHS-Team mit Empathie ans neue Programm herangegangen ist. Regelmäßig habe es Nachfragen gegeben, wann die Kurse denn nun wieder losgehen, wirft der Leiter ein.

„Wir haben unser Programm so geschrieben, dass wir vieles machen können“, stellt er heraus. Ein Stück Optimismus soll dadurch vermittelt werden. Bekannte Angebote sind daher in bewährter Form auf den 132 Seiten zu finden. Nennenswert für Gaden ist die Wiederaufnahme von Aktionen der Winkeldruckerey. Das fremdsprachige Filmangebot, bislang durch die Freundeskreise Chartres und Ravenna begleitet, wird um Gnesen, also um Streifen in polnischer Sprache, ergänzt.

Verschoben, nicht abgesagt, seien die Studienreisen, ergänzt Kabs. In 2021 sollen die geplanten Exkurse stattfinden. Lediglich zwei Tagesfahrten gegen Jahresende seien geblieben, die unter Corona-Regeln durchgeführt werden sollen. mus

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020