Energie aus dem Kulturhof

Speyer.Nach der Quartiersmensa und der Psychiatrischen Tagesklinik in der Lessingstraße ist ein drittes Gebäude in Speyer mit einer Kunden-Solarstromanlage ausgestattet worden. Im Kulturhof Flachsgasse wurde sie in Betrieb genommen.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hob hervor, in Sachen Klimaschutz weiter mit gutem Beispiel vorangehen zu wollen, zu überprüfen, wo man stehe und wo Optimierung möglich sei. „Es geht auch darum, den Solarstrom im privaten Bereich stärker in die Öffentlichkeit zu bringen“, betonte sie. Seiler verwies auf die Idee der Erweiterung von Kernstadt Speyer-Nord, wo ein Pionierprojekt in Sachen erneuerbare Energien entstehen solle. „Vielleicht können wir dort ein Exempel starten: 100 Prozent regenerativ“, warf die OB ein.

Rund 40 000 Euro haben die Stadtwerke (SWS) für die Photovoltaikanlage investiert. Ermöglicht haben diese etwa 2500 Kunden der SWS durch die Wahl des Naturstromangebots. „Die Mehrbeträge, die diese Kunden zahlen, werden wir auch zukünftig zum Bau neuer, regenerativer Energieerzeugungsanlagen in der Stadt nutzen“, sagte Geschäftsführer Wolfgang Bühring.

150 Quadratmeter Dachfläche konnte mit Modulen ausgestattet werden. Sieben Haushalte könnten, so Bühring, mit der Anlage im Kulturhof bei einer Leistung von 29 Kilowatt und einer Solarstromernte von 25 000 Kilowattstunden versorgt werden. „Wir verdrängen dadurch Strom aus fossilen Energien in einer Größe von zwölf Tonnen CO2“, machte Bühring deutlich und rechnete weiter: „Bei 20 Jahren Laufzeit werden 240 Tonnen eingespart.“ zg

