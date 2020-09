Enten schippern jetzt digital

Da wartet die ganze Entenfamilie schon auf den virtuellen Start. © Stadt

Speyer.In diesem Jahr ist nichts wie immer. Auch das Altstadtfest ist abgesagt. Das „16. Hasepiehler Entenrennen“, das normalerweise wichtiger Bestandteil des Events ist, drohte damit ins Wasser zu fallen. Deshalb haben sich die Stadtwerke (SWS) als Hauptsponsor was Besonderes ausgedacht. Die Enten sollen in diesem Jahr virtuell gegeneinander antreten und so auch die sonst üblichen Erlösspenden an soziale Einrichtungen und Vereine sicherstellen.

„Wir haben von vielen Menschen gehört, dass sie trotz Verständnis für die Situation enttäuscht sind und möchten ihnen eine kleine Freude bereiten“, so Geschäftsführer Wolfgang Bühring: „Wir planen eine Online-Variante des Entenrennens, die es in dieser Form noch nie in Deutschland gegeben hat.“

Am ursprünglich geplanten Altstadtfest-Samstag, 12. September, sollen die Enten um 11 Uhr an den Start gehen. Der Speyerbach wird dabei mit seinem Hindernis-Parcours in einer Online-Simulation nachgebaut. Wie bei den vergangenen Rennen wird es möglich sein, vorab Rennenten zu erwerben. An den Markttagen 4. September, auf dem Berliner Platz und am 5. September auf dem Festplatz werden 1000 Exemplare von „Dörte Digital“ für je zwei Euro von 8 bis 13 Uhr unter die Leute gebracht. Für 1,50 Euro können zudem rein virtuelle Enten über der Website www.stadtwerke-speyer.de geordert werden. Dort gibt’s auch alle weiteren Informationen inklusive eines Kreativwettbewerbs zu den Rennenten. zg

