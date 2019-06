Entwicklung der Identität im Fokus

Speyer.Die Reihe der Buchbesprechungsabende unter dem Titel „Acht nach 8“ geht in die nächste Runde. 2011 wurde sie von Joachim Roßhirt in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek ins Leben gerufen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit.

In seiner unvergleichlichen Art stellt Joachim Roßhirt am Donnerstag, 13. Juni, ab 20 Uhr, acht Neuerscheinungen des Buchmarktes vor, die ihm besonders aufgefallen sind. Er thematisiert unter anderem den viel diskutierten Roman „Serotonin“ von Goncourt-Preisträger Michel Houellebecq, der in seiner Gesichte ernsthaft und voller Emotion über die Liebe geschrieben hat. Und nach der Präsentation des hochgelobten Buches „Herkunft“ von Sasa Stanisic, setzt sich Roßhirt wie der Autor auch mit der Frage auseinandersetzt, wie sich die Herkunft auf die Entwicklung der Identität auswirken kann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.06.2019