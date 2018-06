„Er hat uns nicht gesagt, wie schön Speyer ist“

Anzeige

Speyer.Der letzte Besuch von Jack Mayer in Speyer liegt sieben Jahre zurück. Damals war es dem Holocaust-Überlebenden ein Herzensanliegen, bei der Einweihung der neuen Synagoge am Weidenberg dabei zu sein. 2018 kehrte er wieder, diesmal in Begleitung seiner fünf Enkel. Ihnen wollte er zeigen, wo die Familiengeschichte begann und welche Erinnerungen damit verbunden sind.

Herzlich war das Willkommen im Dienstzimmer von Oberbürgermeister Hansjörg Eger, der – gemeinsam mit Ehefrau Colleen Towns-Eger – die Verbindung zu Mayer über die Jahre aufrecht erhalten hat. 1938 floh dieser im Alter von acht Jahren mit seiner Mutter und dem älteren Bruder vor der immer brutaleren Judenverfolgung in die USA. Dort lebt Mayer heute in der Nähe seiner jüngsten Tochter in Las Vegas.

1985 und 1986 war Mayer bereits auf den Spuren der Vergangenheit in Speyer gewandelt. Zur Einweihung der Synagoge kehrte er mit seiner zwischenzeitlich verstorbenen Ehefrau Irma erneut zurück. Jetzt sollten seine Enkel die Orte der Geschichte der eigenen Familie kennenlernen.