Speyer.Die sicher weiteste Anreise aller Gastorganisten des diesjährigen „Orgelzyklus Dom zu Speyer“ dürfte der aus Indiana kommende US-amerikanische Organist Dr. Craig Cramer vor sich haben. Der Professor für Orgel an der University of Notre Dame ist in Speyer jedoch kein Unbekannter, hat er doch in der Vergangenheit in der Domstadt und der Pfalz schon mehrfach konzertiert. Am Samstag, 2. Juni, 19.30 Uhr, musiziert er im Dom.

In seinem musikalischen Gepäck hat er laut dem Motto „Unbekannte Orgelschätze“. Nach der Eröffnung mit zwei Werken von Samuel Scheidt an der Chororgel erklingt dann die Hauptorgel mit der feierlichen Fanfare von John Cook. Von Joel Martinson gibt es die viersätzige „Incarnation Suite“, der „O Traurigkeit, o Herzeleid” von Ethel Smyth vorausgeht. Nach der „Air with Variations“ von Leo Sowerby erklingt das Hauptwerk eines sicher abwechslungsreichen Konzerts – „Le Mystère de Noël“ des französischen Romantikers Auguste Fauchard.

Um 18.45 Uhr startet das „Praeludium“ – ein 30-minütiges offenes Gespräch, bei dem Unterhaltsames und Informatives von und über Cramer erfahrbar wird. is/Bild:Cramer