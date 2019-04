Er war ein Anpacker

Speyer/Dudenhofen.„Ich verliere einen Freund. Reinhard Oelbermann hat in den letzten 20 Jahren die Geschichte unserer Bank in herausragender Weise begleitet und geprägt. Die so positiv verlaufenen Fusionen mit Hockenheim, Schwetzingen, Schifferstadt und jetzt mit der RV Bank Rhein-Haardt sind sein Vermächtnis. Er hat uns immer ermutigt und genau hingeschaut“, sagt der Vorstandssprecher der Volksbank Kur- und Rheinpfalz, Rudolf Müller, gestern bewegt unserer Zeitung. Der Aufsichtsratsvorsitzende war in der Nacht zuvor gestorben. Ein Krebsleiden hatte ihm zugesetzt, obwohl er gekämpft hat und sich bis zuletzt nichts anmerken ließ, ist er nun mit 63 Jahren unterlegen.

Reinhard Oelbermann war immer ein Anpacker. Er hätte jammern können, als größere Mitbewerber nach Speyer kamen, um seiner Buchhandlung Konkurrenz zu machen. Er hätte bremsen können, als die Volksbankvorstände seine Zustimmung zu immer größeren Einheiten wollten. Er hätte Nein sagen können, als der CDU-Landtagsabgeordnete wegen der „Sparkassen-Affäre“ nicht mehr haltbar war und er selbst als Kandidat ran musste und den Wahlkreis Speyer souverän gewonnen hat. Aber er wollte es ja, er stellte sich mitten hinein, wenn kontrovers diskutiert wurde und vertrat seine Meinung. Er sagte seinen Volksbankvorständen die Meinung und legte sich fest, wenn es um Personalfragen und Zukunftsentscheidungen ging. Er scherzte mit den Menschen, kannte jeden mit Namen und hatte immer ein paar Minuten für eine Plauderei oder für die Beantwortung einer persönlichen Frage.

Immer klar seine Meinung gesagt

Sein Pflichtbewusstsein und christliche Zuversicht begleiteten Reinhard Oelbermann bis in den Tod. Als ein Krebsleiden ihn in die Knie zwang, stellte er sich der Therapie und lebte sein Leben weiter. Er versäumte weder die Banktermine noch eine Landtagssitzung, der große kräftige Mann mit seinem markanten Bart und Gesicht war immer da, wenn man ihn brauchte. Treffend stichelte er beim Parteifreund an der Stadtspitze, wenn der mal wieder die Sparkasse bevorteilt hatte, und charmant verteilte er ein Kompliment an Journalisten und andere Menschen, die er wegen ihrer kritischen, aber fairen Haltung schätzte.

Dass er bei so einem überfüllten Tagesablauf Zeit fand, seine Rinder zu pflegen und zu füttern, Wochenenden mit seiner Frau den vier Kindern und Enkelkindern zu verbringen, zu Bezirks- und Distriktversammlungen der Lions zu fahren, auf der Buchmesse zu sein und was noch alles, das scheint heute, als hätte er einen Zwilling an seiner Seite gehabt. Schade, dass es nicht so ist, dann hätten wir wenigstens noch einen „halben“ Oelbermann, der den Menschen in der Politik, denen in der Bank, im Buchgeschäft und den Freunden und Anverwandten nun sehr fehlen wird. Gerade weil er so ehrlich seine Meinung gesagt hat, ob in Mainz oder Speyer, in Hockenheim, Neustadt oder Schwetzingen.

Übrigens hat Reinhard Oelbermann gerade für Hockenheim eine Rolle innegehabt, von der viele gar nichts wissen. Er hatte Volksbankvorstand Heinz Kuppinger motiviert, einen eigenen Lions-Club zu gründen. Und wie er halt ist, hat er kräftig mitgeholfen bei der Suche nach geeigneten Mitgliedern und stand bei den ganzen Gründungsformalitäten Pate – neben seinem Amt als Lions-Präsident in Speyer und seinen ganzen anderen Aktivitäten. Oft genug kam er auch danach immer wieder zu Benefizveranstaltungen der Hockenheimer Lions, die gestern ebenfalls sichtlich bewegt waren vom viel zu frühen Tod.

Reinhard Oelbermann hat gern und gut gelebt. Er war ein positiv denkender Pfälzer mit dem Herz auf der Zunge. So wird man ihn in Erinnerung behalten. Die Beerdigung findet am kommenden Dienstag um 14 Uhr statt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.04.2019