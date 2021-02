Er widmet sein Leben der Bildung vor Ort

Speyer.Auf den Tag genau 33 Jahre hat Ewald Gaden als Leiter der Volkshochschule (VHS) die Entwicklung der städtischen Bildungseinrichtung maßgeblich geprägt. Nun trat der studierte Diplom-Verwaltungswirt, Diplom-Pädagoge und Diplom-Psychologe im Alter von 65 Jahren und neun Monaten in den wohlverdienten Ruhestand. Letzter Tag im Berufsleben war der 31. Januar. Nach der fristgerecht erfolgten Ausschreibung soll der Personalausschuss am 4. Februar über seinen Nachfolger entscheiden.

Ewald Gaden wurde am 5. April 1955 in Berge (Landkreis Osnabrück) geboren. Die Leitung der VHS Speyer übernahm er am 1. Februar 1988. Personalstand und Bildungsangebot von damals wurden von der Entwicklung in den gut drei Jahrzehnten seit Gadens Amtsantritt regelrecht überrollt. Einem Semesterheft im Taschenformat mit circa 140 Kursangeboten und etwa 5000 Teilnehmenden jährlich stehen heute Angebote einer Volkshochschule gegenüber, die zu den sechs großen städtischen Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz zählt. So hat sich die Anzahl der Kurse mit 420 Angeboten verdreifacht. Ebenso positiv entwickelte sich das Unterrichtsvolumen, das von circa 7000 Unterrichtseinheiten in 1988 auf etwa 20 000 (Stand 2019) angewachsen ist. So wundert es nicht, dass sich die Zahl der vom Weiterbildungsgesetz anerkannten Teilnehmer an Kursen, Vorträgen und Studienreisen von 5000 auf über 10000 mehr als verdoppelte. Zur Durchführung stehen der Volkshochschule jährlich etwa 250 Lehrkräfte zur Verfügung. Das umfangreiche Angebot mit circa 370 Kursen und 50 Vorträgen fließt halbjährlich in ein Programmheft ein, das digital abrufbar und in gedruckter Form bei Geldinstituten, Arztpraxen, Buchhandlungen und Behörden erhältlich ist.

Fortschreitende Digitalisierung

Erheblich zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen trug die fortschreitende Digitalisierung bei, wobei digitale Lernformen nach Einschätzung des scheidenden Leiters verstärkt Einzug in die Erwachsenenbildung gehalten haben. Wie Recht Gaden damit hat, wird in diesen Tagen besonders deutlich. Bedingt durch den Lockdown können bis auf weiteres ausschließlich Webseminare und Online-Kurse angeboten werden.

Wichtig war Gaden auch, dass die VHS als kommunale Bildungseinrichtung auf spezifische Herausforderungen in der Kommune reagieren kann. Beispielhaft erinnerte er an den Beginn seiner Anstellung, als Jugendarbeitslosigkeit für die Kommunen zu einem großen Problem wurde, was insbesondere für Jugendliche ohne oder mit einem schlechten Schulabschluss galt. Abhilfe in beachtlichem Umfang schaffte ein mehrjähriges Förderprogramm, das die VHS in Kooperation mit verschiedenen Institutionen und Einrichtungen durchführte.

Jazz und Kultur in der Villa

Mit unverhohlener Begeisterung berichtete Gaden im Gespräch mit dieser Zeitung zudem von Synergieeffekten, die sich aus der Zusammenarbeit mit der Musikschule und Stadtbibliothek ergaben, die ihm als Gesamtleiter des „Bildungszentrums Villa Ecarius“ in der Bahnhofstraße 54 ebenfalls unterstellt waren. So erinnerte er an die Veranstaltungsreihe „Jazz in der Villa“, die inzwischen als Jazz-Festival im Rathaus-Innenhof aus dem Veranstaltungskalender der Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Als weitere kulturelle Meilensteine nannte Gaden andere Open-Air-Konzerte, Theateraufführungen im Adenauerpark sowie eine Vielzahl von Lesungen international angesehener Autoren wie Helmut Karasek, Wladimir Kaminer oder Andreas Platthaus von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), die unter dem Titel „Kultur in der Villa“ bekannt wurden.

Was die grundsätzliche Entwicklung von Volkshochschulen anbelangt, konnte Gaden durch seine mehrjährige Mitarbeit im Vorstand des Landesverbandes der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz sowie als Vertreter des Landesverbandes im Beirat des Deutschen Volkshochschulverbandes gestalterisch Einfluss nehmen. Sein Ansehen schlug sich ferner in der Wahl zum Sprecher der jährlichen Bundeskonferenzen mittelstädtischer Volkshochschulen nieder. Eine Funktion, die er von 2003 bis 2019 ausübte. Besondere Erwähnung verdient zudem sein Engagement in Zeiten von Glasnost und Perestroika, als er zu Beginn der 1990er Jahre im Auftrag des Deutschen Volkshochschul-Verbandes gemeinsam mit einem EDV-Dozenten in Warschau, Moskau, Sankt Petersburg und der Speyerer Partnerstadt Kursk Vorträge und Workshops über den Aufbau volkshochschulähnlicher Strukturen durchführte.

Langweilig wird es dem Ehemann und Vater von drei Töchtern im Ruhestand kaum werden. So will er seine Mitarbeit in der Nominierungskommission „Information und Kultur“ für den Grimme-Preis fortsetzen. In das Expertengremium des Grimme-Institutes, einer gemeinnützigen Forschungs- und Dienstleistungseinrichtung für Medien, Bildung und Kultur, wurde er 2019 in Anerkennung seines mehrjährigen Engagements in Volkshochschulgremien auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene berufen.

Info: Mehr Bilder aus Gadens Amtszeit: www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.02.2021