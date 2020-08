Erfahrung in der Seelsorge

Speyer.Die letzten fünf Jahre war er mit Leib und Seele Notfall- und Polizeiseelsorger, jetzt hat er sich dazu entschlossen, eine neue Aufgabe zu übernehmen: Patrick Stöbener (51) beginnt am Dienstag seine Tätigkeit als neuer Diözesanreferent für die Gemeindereferenten im Bistum Speyer. In dieser Funktion ist er auch für die Ausbildungsleitung der Bewerber für diesen Beruf zuständig. „Ich habe einen Traumberuf und diese Überzeugung möchte ich gerade in diesen schwierigen Zeiten jungen Menschen weitergeben“, sagt Stöbener. „Mich reizt die Arbeit mit jungen Menschen und ich hoffe, dass ich zur Weiterentwicklung des Berufsbildes der Gemeindereferenten beitragen kann.“ Stöbener ist Nachfolger von Marianne Steffen, die die Leitung der Abteilung besondere Seelsorgebereiche übernimmt.

Personalverantwortung hatte Patrick Stöbener im Laufe seiner Karriere schon einmal als Diözesanvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) von 2004 bis 2009. Seine Berufswahl war nicht von Anfang an klar, denn nach dem Abitur am Gymnasium in Dahn studierte er zunächst zwei Semester Elektrotechnik: „Ich habe aber gemerkt, dass das nichts für mich ist, sondern dass ich in meinem Beruf mit Menschen zu tun haben möchte.“ Deshalb wechselte er an die Fachhochschule Mainz und studierte praktische Theologie und Religionspädagogik.

Mit Menschen arbeiten

Nach seinem Abschluss 1992 absolvierte er sein Anerkennungsjahr als Gemeindesassistent in Billigheim-Ingenheim und Insheim. Anschließend war er acht Jahre in der Pfarrei Annweiler tätig. „Für mich war diese Zeit in der Seelsorge ein Highlight“, sagt Stöbener. 2001 übernahm er das Referat für religiöse Bildung im Bischöflichen Jugendamt in Speyer, bevor er sich als Diözesanvorsitzender des BDKJ engagierte. Die sechs folgenden Jahre arbeitete er als Referent für Katechese. 2015 übernahm er die Aufgabe als Polizei- und Notfallseelsorger des Bistums. „Es war eine herausfordernde Aufgabe in einem Bereich, wo Kirche auf jeden Fall präsent sein sollte“, zieht Stöbener ein kurzes Fazit. is

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.09.2020