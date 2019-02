Ergotherapeuten in spe zahlen kein Schulgeld

Speyer.Die Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern tut etwas gegen diesen Fachkräftemangel, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung: Am 1. Oktober eröffnet sie in Speyer eine Schule für Ergotherapie. Sie wird eine von nur zwei Schulen im Land sein, die ohne Schulgeld auskommt, betont Dr. Wolfgang Schell, Geschäftsführer der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern.

Pro Jahr können 25 Schüler aufgenommen werden, insgesamt 75. Verena Klinkner (Bild) wird die Schulleiterin sein. „Die Schule passt zu unserem Trägerauftrag“, so Schell weiter. Es ist nach der Schule für Kranken- und Gesundheitspflege sowie für Physiotherapie die dritte in dieser Trägerschaft. So können insgesamt 225 junge Menschen hier ausgebildet werden. „Das Thema Bildung ist auch im Krankenhaussektor hoch-aktuell“, so der Geschäftsführer.

Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Ergotherapeuten. Im ersten Jahr besuchen die angehenden Therapeuten ganztags die Schule, in den beiden folgenden Jahren sind sie je einen halben Tag in der Schule und im Praxiseinsatz. „Es ist der schönste Beruf der Welt“, schwärmt Verena Klinkner, die ihn bereits seit 13 Jahren ausübt und auch lehrt. Und trotzdem sind in Rheinland-Pfalz 350 Stellen für Ergotherapeuten unbesetzt.

Zusammenarbeit im Alltag

Standort der neuen Schule ist in der Gerhart-Hauptmann-Straße in St. Hildegard, wo sich auch die Schule für Physiotherapie befindet. Derzeit werden die künftigen Klassen- und der Werkraum durch eigene Mittel der Krankenhaus-Stiftung saniert. Mit der bestehenden „Physio-Schule“, die erst im vergangenen Herbst ihren Betrieb aufgenommen hat, wird es Synergieeffekte geben, etwa bei der Nutzung des Aufenthaltsraumes, von Klassensälen und durch das gemeinsame Sekretariat. „Es ist auch toll, dass sich die Schüler der beiden Schulen hier treffen“, freut sich Klinkner, „denn im Alltag arbeiten die Berufe ja zusammen.“

Um den „schönsten Beruf der Welt“ zu erlernen, brauchen Bewerber mindestens die Mittlere Reife, erläutert die künftige Schulleiterin. „Außerdem müssen sie physisch und psychisch belastbar sein und auf die Individualität von Menschen eingehen können“, nennt sie weitere Voraussetzungen. Egal, ob die Ergotherapeuten mit jungen oder alten Menschen zusammenarbeiten, gilt es, gemeinsam zu erarbeiten, wo die Defizite durch eine Erkrankung liegen und was der Patient mit Hilfe der Therapie erreichen möchte.

Die künftigen Ergotherapeuten können auch in den beiden Krankenhäusern der Stiftung – im Sankt-Vincentius-Krankenhaus in Speyer und im Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ in Ludwigshafen – einen Arbeitsplatz finden. „In beiden Häusern arbeiten wir stark in multiprofessionellen Teams“, so Schell. Sie können aber auch in anderen Krankenhäusern, in Praxen, in Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe oder der Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt werden. zg/Bild:Hubach

