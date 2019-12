Erinnerung an den Gründer

Speyer.Anlässlich des 150. Todestages ihres Gründers, Bischof Nikolaus von Weis, lädt das Institut St. Dominikus zu einem adventlichen Gedenkgottesdienst mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann ein. Die Messe am Freitag, 13. Dezember, beginnt um 10 Uhr in der Vincentiusstraße 4.

Nikolaus von Weis wurde 1796 im lothringischen Rimlingen als Sohn eines Schäfers geboren. Seine frühen Jahre verbrachte er in der Pfarrei Habkirchen, heute Ortsteil der Gemeinde Mandelbachtal. Nach dem frühen Tod seines Vaters übersiedelte seine Mutter 1802 in ihr Heimatdorf Altheim, heute Stadtteil von Blieskastel. Von 1811 bis 1818 besuchte von Weis das Gymnasium am Bischöflichen Seminar in Mainz, studierte anschließend im Seminar.

Weis wurde am 22. August 1818 in Mainz durch Bischof Joseph Ludwig Colmar zum Priester geweiht. 1822 promovierte er in Würzburg und wurde im gleichen Jahr Domherr in Speyer. 1842 wurde er durch König Ludwig I. von Bayern als Bischof der Diözese Speyer eingesetzt. Er engagierte sich für den organisatorischen, sozialen und spirituellen Wiederaufbau der Diözese nach der Zeit der Säkularisation im Gefolge der französischen Revolution und er setzte sich dafür ein, Kindern und Jugendlichen eine solide, auf dem christlichen Menschenbild basierende Schulbildung zu ermöglichen. 1852 gründete er das Institut der Armen Schulschwestern vom Heiligen Dominikus, heute „Institut St. Dominikus“ genannt. 1857 bestätigte er die Gründung der Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie in Pirmasens durch Paul Josef Nardini. Am 13. Dezember 1869 starb Nikolaus von Weis und wurde zwei Tage später im Dom zu Speyer beigesetzt.

In Speyer sind eine Straße und zwei Schulen nach ihm benannt. In Landstuhl gibt’s eine Straße und die „Bischof von Weis Stiftung“ mit drei Einrichtungen (Berufsbildende Schule „Haus Nazareth“, Kinderheim St. Nikolaus und Bischof-von-Weis-Schule) in seinem Namen. zg

