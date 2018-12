Erlös kommt Orgel zugute

Speyer.Der Rotary Club lädt zu seinem traditionellen Benefizkonzert am Samstag, 26. Januar, um 19 Uhr in die Dreifaltigkeitskirche ein. Das Konzert stehe unter dem Motto „Licht und Poesie in dunkler Jahreszeit“, sagte Rotary-Präsident Helmut Erb jetzt in Speyer. Die Konzertkarten seien ein ideales Weihnachtsgeschenk für Verwandte, Bekannte und gute Freunde. Die Karten sind zum Preis von 25 Euro im Vorverkauf bei der Tourist-Info Speyer und in der Buchhandlung Oelbermann erhältlich.

Getragen wird das Galakonzert vom Sinfonieorchester der Hochschule für Musik Würzburg unter der Leitung seines Dirigierprofessors Ari Rasilainen und dem erst 26-jährigen Professor Tobias Feldmann an der Violine, der ebenfalls in Würzburg lehrt. Helmut Erb ist dieser Hochschule seit 1979 als Professor für Trompete, später als Präsident und selbst im Ruhestand noch als Dozent eng verbunden. Mit Ablauf dieses Semesters sind es zu seinem eigenen Erstaunen 40 Jahre, dass er an dieser Hochschule lehrt. „Ich musste nicht lange fragen und freue mich außerordentlich über diese Unterstützung meiner Würzburger Kollegen und Studierenden“, sagte der Rotary-Präsident.

Schönster Konzertraum Speyers

Gespielt werden Werke von Richard Wagner (Vorspiel zu „Die Meistersinger von Nürnberg“), Camille Saint-Saëns (Violinkonzert Nr. 3 in h-Moll op. 61) und Antonín Dvorák (Sinfonie Nr. 8 in G-Dur op. 88). Mit dem Konzerterlös will der Rotary Club die Sanierung der historisch wertvollen, aber inzwischen sehr maroden Orgel in der Dreifaltigkeitskirche unterstützen, die etwa eine Million Euro kosten soll. Erb betonte, dass die Dreifaltigkeitskirche für ihn der beste und schönste Konzertraum Speyers sei – „und weit über die Grenzen der Stadt hinaus“. Eine solche Kirche brauche eine Orgel, die nicht nur funktioniere, sondern vielfältig einsetzbar sei.

Bei den Benefizkonzerten des Rotary Clubs Speyer sind seit 1998 schon mehr als 270 000 Euro für lokale und internationale Hilfsprojekte zusammengekommen. Das Benefizkonzert für die Orgel der Dreifaltigkeitskirche bezeichnete Erb als ein Herzensanliegen, weil er als junger Solotrompeter bei seinen ersten Konzerten selbst neben diesem damals gut spielbaren Instrument gestanden hat. mez

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.12.2018