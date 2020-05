Erlöse kommen Gemeinde zugute

Speyer.Der Speyerer Stadtkonvent unter Leitung von Dekan Markus Jäckle bietet musikalische Abendandachten an. Diese finden sonntags um 18 Uhr unter den bestehenden Hygienebestimmungen statt.

Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger spielt an diesem Sonntag, 17. Mai, an der Kleukerorgel der Gedächtniskirche die VI. Symphonie in g-moll des französischen Organisten und Komponisten Charles-Marie Widor, die Lesung übernimmt Dekan Jäckle. Der Erlös kommt der musikalischen Arbeit in den jeweiligen Gemeinden zugute. Am Sonntag, 24. Mai, geht’s in der Christuskirche Speyer-Nord mit Orgelsonaten von Felix Mendelssohn weiter. zg

