Anzeige

Um die Sicherheit der Bahnstrecke, der Anwohner und Spaziergänger, die die Ausgleichsfläche nutzen, gewährleisten zu können und im Hinblick auf die geplante Haltung von Rindern auf der Ausgleichsfläche, wäre ein umfassender Kronenrückschnitt erforderlich, der die Gefahr der Fäulnis an den Schnittstellen mit sich birgt. Deshalb haben sich die Stadtgärtner für eine Ersatzpflanzung der Pappeln durch Ulmen entschieden.

Hainbuche folgt auf Ahorn

Ebenfalls aus Sicherheitsgründen fällt die Stadtgärtnerei am Montag, 26. Februar, in der Hasenstraße entlang der Bahnlinie, in Höhe der Hausnummer 7, ein Ahorn. Der Baum leidet unter Pilzbefall, teilt die Stadt weiter mit. Die Kontrolle nach artenschutzrechtlichen Aspekten habe ergeben, dass der sogenannte Zunderschwamm die Holzsubstanz des Baumstammes so massiv angegriffen hat, dass durch einen Rückschnitt die Verkehrssicherheit nicht mehr hergestellt werden kann. Der kranke Ahorn wird durch eine säulenförmige Hainbuche ersetzt, die im Frühjahr gepflanzt wird.

Arbeiten im Schützengarten

Und schließlich wird die Stadtgärtnerei im Lauf der kommenden Woche eine vom Hallimasch-Pilz befallene Robinie im Schützengarten, im unmittelbaren Umfeld des CVJM-Hauses, fällen. Der Pilz, so heißt es in der Mitteilung, wachse zwischen Rinde und Holz und zerstöre die Versorgungsbahnen der Wirtspflanzen, was totes Gewebe zur Folge habe. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.02.2018