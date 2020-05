Erst Tatort-Preview, dann Tim Poschmann

Speyer.Im Speyerer Autokino am Technik-Museum gibt es an diesem Dienstag, 19. Mai, eine Preview zur aktuellen Folge der ARD-Erfolgsserie Tatort. In „Du allein“ ermittelt das Team aus Stuttgart mit Richy Müller und Felix Klare in den Rollen der Kommissare. Im Fernsehen wird dieser Tatort am nächsten Sonntag, 24. Mai, zu sehen sein. Die Folge läuft um 20.15 Uhr, Tickets kosten 15 Euro (plus Gebühren).

Unter dem Motto „Lachen hält gesund“ verlegt das Boulevardtheater Deidesheim seine Bühne nach Speyer. Pfälzer Comedy gibt’s am Freitag, 22. Mai, ab 20 Uhr mit Tim Poschmann. Legendär ist sein Aufruf „Wu sin se dann“ in den Weinbergen. Poschmann ist eine Reinkarnation zwischen Heinz Erhard, Harald Juhnke und Louis de Funès. Tickets gibt es ab 30 Euro (plus Gebühren) pro Pkw. zg

Info: Karten sind erhältlich unter www.autokino-speyer.de

