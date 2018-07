Anzeige

Speyer.Die Fans der Speyerer Picknickkonzerte können am Sonntag, 22. Juli, um 11 Uhr ihre Decke auf der Wiese neben dem Haus Pannonia (Friedrich-Ebert-Straße 106) ausbreiten und sich im Woogbachtal gedanklich im Mississippi abkühlen. Denn „Albert Kochs Acoustic Blues Community“ wird in voller Quintett-Besetzung den akustischen Blues spielen. Sie haben für die musikalische Matinee melancholischen Delta-Blues, fröhliche Ragtime-Nummern ebenso angekündigt wie Rock’n’Roll-Stücke und Songs der 1960er und 70er Jahre.

Mit Albert Koch, einem der versiertesten Harp-Spieler der Republik, freut sich „Blueswolf“, der Gitarrist Wolfgang Schuster, auf dieses Heimspiel. Gemeinsam mit Gitarrero Jürgen „Mojo“ Schultz haben sie als Trio wiederholt die Bluesfreunde der Domstadt mit vielseitigem technischem Können und Feeling begeistert.

In „Albert Kochs Acoustic Blues Community“ treten Norbert Roschauer an der Mandoline und Petra Arnold-Schultz am Kontrabass mit auf die Picknickbühne. Roschauer lebt seine Bluesleidenschaft an der Mandoline wie an sechs- und zwölfsaitigen Gitarren aus. Und die einzige Frau des Quintetts bildet mit dem Kontrabassspiel – gezupft, geslapt oder gestrichen – das Rückgrat der Formation. Neben ihrem musikalischen Part moderiert „Lady Bass“ humorvoll durchs Programm. zg