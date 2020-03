Es geht zu wie am Hofe des Sonnenkönigs

Speyer.Wer kennt sie nicht, die Fabel vom Raben und dem Fuchs, der dem Vogel hinterhältig schmeichelt und sich so dessen Käse verdient? Oder jene von der Grille und der Ameise? Französische Schulkinder jedenfalls kennen sie alle auswendig, heißt es in einer Pressemitteilung des Kinder- und Jugendtheaters.

In den berühmten Tierfabeln von Jean de la Fontaine, die er vor über 350 Jahren schrieb, geht es zu wie am Hofe des Sonnenkönigs Ludwig XIV.: Die Großen fressen die Kleinen, Hinterlist besiegt die Dummen und die allzu aufgeblasenen Frösche platzen. Im Kinder- und Jugendtheater geht diese „Fabelhafte Welt“ am Sonntag, 8. März, um 15 Uhr über die Bühne der Heiliggeistkirche in der Johannesstraße 6.

Etwas sagen, ohne es zu sagen

„Le dire, sans dire“ nennt Jean de la Fontaine das literarische Versteckspiel: Sagen, ohne es zu sagen. Musik spielte im Leben Ludwigs XIV. ebenfalls eine herausragende Rolle.

Fabeln von Jean de La Fontaine samt Musik vom Hof des Sonnenkönigs präsentieren Norbert Gramm an der Blockflöte, Andrea C. Baur an der Laute und Matthias Folz als Erzähler. Die Kartenreservierung im Theaterbüro ist nur noch bis Freitag, 6. März möglich, sodass es gilt schnell zuzugreifen. zg

