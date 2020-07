Es ist wie ein Berufsverbot

Sie haben gestern in Berlin mit einem Konvoi von Fahrzeugen gefordert, dass Volksfeste wieder stattfinden dürfen. Ist das nicht zu gefährlich?

Alexander Lemke: Mit unserer Kundgebung und einem Fahrzeugkorso wollten wir Schausteller aus ganz Deutschland den Politikern zeigen, dass die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden müssen. Am Brandenburger Tor waren gut 1600 Teilnehmer vor Ort, viele haben ihre Lastwagen mit den stillstehenden Karussellen dabei. Zuvor fuhren wir in einem Korso durch die Berliner Innenstadt. Autoscooter und die Gondel eines Riesenrades sollten zeigen, dass alles in Gefahr ist, was unsere Familienbetriebe ausmacht. Wir glauben, dass mit allen Einschränkungen und Hygienekonzepten auch Volksfeste wieder möglich sein müssen.

Wie könnte das funktionieren?

Lemke: Das Verbot von Kirmes und anderen Volksfesten bis mindestens Ende Oktober kommt einem Berufsverbot für uns gleich. Und das in einer Zeit, in der alle Beschränkungen längst gelockert sind. Wenn Restaurants wieder offen sind und Fußgängerzonen voller Menschen, dann muss auch das Kirmesgeschäft an der frischen Luft wieder erlaubt sein. Es ist aus unserer Sicht auch nicht gefährlicher als der Besuch eines Freizeitparks. Wenn unsere Kinder im Freibad gemeinsam im Planschbecken sitzen dürfen, muss es auch möglich sein, dass sie gemeinsam Karussell fahren können. Und wer dicht gedrängt im Flugzeug nach Mallorca fliegt, kann erst recht im Autoscooter nebeneinander sitzen.

Wann haben Sie zuletzt mit ihren Schaustellergeschäften etwas verdienen können?

Lemke: Unsere letzten Einnahmen hatten wir auf dem Speyerer Weihnachts- und Neujahrsmarkt im Januar. Als wir gerade in die Frühjahrssaison starten wollten, wurden alle Feste und Märkte wegen Corona abgesagt. Es gibt in Deutschland mehr als 5000 Familienunternehmen, die massiv in ihrer Existenz bedroht sind. Und inzwischen machen sich ja schon die ersten Städte Gedanken über die Absage der Weihnachtsmärkte. Wir würden dann genau ein Jahr lang keinen Cent verdienen dürfen. Das kann doch niemand wollen. Obwohl wir auch hier vor Ort Hygienekonzepte vorlegen und alles für die Sicherheit tun wollen, werden selbst kleinste Feste und Aktionen abgelehnt. Wir wollen arbeiten, dürfen es aber nicht. Das bringt eine jahrhundertealte Tradition in Gefahr. Unsere Karusselle müssen sich wieder drehen dürfen und wir wollen unsere Grills wieder anwerfen. Die Politiker müssen uns nur lassen.

jüg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020